أبو فيصل قُبل اعتراضه على عدم الأهلية في حساب المواطن ولكن!

المواطن - الرياض

شكا مواطن يدعى أبو فيصل من أنه قدم اعتراضًا في حساب المواطن على عدم الأهلية وتم قبوله قبل أسبوع ولكن بالموقع مكتوب “عدم مؤهل” حتى الآن ويريد معرفة السبب.

وتفاعل خدمة عملاء حساب المواطن مع شكوى أبو فيصل عبر “تويتر”، وقال: “في حال تمت الموافقة على الاعتراض، سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمها من خلال رسالة نصية، أو زيارة حسابك قائمة دراسة الأهلية”.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة التاسعة من الدعم المخصص للمستفيدين في برنامج حساب المواطن يوم الخميس المقبل بدلًا من الجمعة.

ومن المقرر أيضًا أن يتم إغلاق باب التسجيل في دورة الدفع العاشرة يوم العاشر من شهر أغسطس الجاري فيما يتم بدء التسجيل في الدورة الـ11 اعتبارًا من يوم السبت 11 أغسطس.

وستشمل الدفعة التاسعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يوليو.

أما الدفعة العاشرة والتي سيتم إيداعها في العاشر من شهر سبتمبر المقبل فتشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.