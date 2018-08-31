أعن الأمير الوليد بن طلال عن أسماء مستفيدي الدفعة العاشرة لمشروعي ⁧‫الوليد للإنسانية للإسكان والسيارات.

ونشر الوليد بن طلال رابط الأسماء التي جاءت على النحو التالي:

أولا: برنامج الإسكان

1 حسن علي مفرح اسلمي أحد رفيدة m0p66ger9q8

2 حسن غرامة علي عسيري أحد رفيدة zl8otlu80n4

3 خديجة علي محمد آل مهمل أحد رفيدة t2zwvjwug1c

4 علي سالم مرعي آل مهمل أحد رفيدة genmt5qjs48

5 عوض محمد عوض آل حثيث أحد رفيدة c8jam37u3bk

6 فاطمة صالح مفرح القحطاني أحد رفيدة sluh611ei2o

7 فاطمة ناصر جعفري أحد رفيدة tazscxbktnk

8 لاحقة رفدان ناصر البواحي أحد رفيدة x47swqzd92o

9 محمد حسن علي اسلمي أحد رفيدة dibkdwxb474

10 مسفر مهدي محمد القحطاني أحد رفيدة h8wflafwzag

11 موضي عايض سعود الغامدي أحد رفيدة xh7kvowx3uo

12 نيلة هادي مانع آل عيد أحد رفيدة xxr2dk6hoq8

13 عائشة احمد محمد آل معافا احد رفيدة sqjiwokebjk

14 معيضه علي حسن عسيري احد رفيدة x7ilmy83o00

15 حسن ناصر هزازي الخرج xngx9uqedgg

16 مرفت حسين حسنين الدمام 84z6yh7guw8

17 آمال عبدالله شيخ الحبشي الرياض 5unwfsk8flk

18 أميرة عبدالرحمن الدهيمي الرياض b7ilioxtszc

19 السعيدي محمد الدوسري الرياض wf2k2fupm80

20 ثمراء محمد آل فارس الرياض glywzdlzz1k

21 جلوى عرار الدوسري الرياض sflst6g5dc0

22 جمالة مسعد السعدي الرياض 7wdamuckp8w

23 حصة عقاب شباب الشلوي الرياض zi9arr808pc

24 حمد محمد جعفري الرياض d6okhxj7e7c

25 دمثة علي مسفر القحطاني الرياض mrwdfkfleg0

26 زيد خالد زيد الهزاني الرياض 79mv529qmok

27 سعدى علي محمد هزازي الرياض wy8lq5kvfm8

28 سعدية حسن حسين الدوسري الرياض spsxpp1s4cw

29 سلمى جابر غرمان العمري الرياض 9xtvo0o5bao

30 شيخة درويش الدوسري الرياض np23qw97vlc

31 صابحة منصور إسماعيل عبدالفتاح الرياض 3miashflgdi

32 عائشة صغير زيلع الرياض ldi70coyi5c

33 عبسية عوام يحي ذروي الرياض m2x8ceynfrk

34 علي ظافر محمد القرني الرياض x7b08blexcg

35 علي محمد عبدالله الحيائي الرياض 2j727ua9824

36 عيد محمد القحطاني الرياض 5debiiootae

37 غازي معيض العتيبي الرياض wt4qg6efb80

38 غصينة حمود حسين القحطاني الرياض lcoac9jat0g

39 فاطمة إبراهيم هديش الرياض a161mgb5kv0

40 فطيمان بن معيض العتيبي الرياض 6gola55rny0

41 محمد صالح الدوسري الرياض 2m92ljhlejh

42 مرزوقة سعد مفتاح مجان الرياض 9caotrj04s0

43 منيفة العنزي الرياض hbd6w1dr2xc

44 نورة حسين الدوسري الرياض rnet9ifiuao

45 نورة سعود الدوسري الرياض ujinl6qm9n4

46 نورة مسعود فهد الدوسري الرياض 76hxwy6qflk

47 وليد سعيد الرجبان الرياض 1swwocttqgp

48 آمال إسماعيل الزعاق القصيم f8oy8zjoxrk

49 أحمد سليمان المقيرشة القصيم q5kpqikbbao

50 ابتسام عبدالله الرازحي القصيم xolyeclb0ls

51 بشرى إسماعيل الزعاق القصيم kqw5h4pn0kg

52 حسنة سلمان المطيري القصيم lvbct5yc3i8

53 خلداء فهد العلوي القصيم cxgndei0zgo

54 خلفة عيشان الحازمي القصيم zg8b47xixk0

55 سامي علي المقيرشة القصيم 8zjzwra8xzc

56 سليمان محمد العليان القصيم nlwbag9qwls

57 شيخة محمد الفريج القصيم 2ijxbv7busw

58 صبرية نجم الطويل القصيم 6g8ck6fvic8

59 ظافر معيض القحطاني القصيم j3s4se9wqlk

60 عبدالاله زيد السبيعي القصيم 4hifa5ki2a2

61 فاطمة سعود الشمري القصيم 6q2i9o5sbe4

62 فهد مناحي العتيبي القصيم c13aalu858w

63 فهد مناحي العتيبي القصيم ueixkzhlx40

64 مبارك سليمان الظاهري القصيم glmkkiw30ao

65 محمد حسن القحطاني القصيم bk1622nwxsw

66 نايف ضيدان الجحيش القصيم f3du3sern7k

67 نجلاء سعود العمري القصيم 90v7ttshqp0

68 نورة عبدالله العتيبي القصيم d98qhxj6cd4

69 هاجر عبدالرحمن السدير القصيم 2ijxbv7busw

70 هند إبراهيم العويصي القصيم 825th03qxh8

71 نواره عيد سهل الحزيمي العتيبي المزاحمية gqaqa0ssfvs

72 فرحان مرزوق علي الهرفي البلوي تبوك veo2bewkdps

73 محمد عبدالهادي محسن أبو شامه تبوك ik2wf5rheoo

74 منصور عويض عطيه البلوي تبوك j8pb0eciisw

75 ابتسام سويلم عياد المضياني حائل xdda7r6y1y8

76 خلفه عايد صايل الشمري حائل bsk6lhe9ug0

77 ريوف درزي محمد الشمري حائل si1rqdzl2pc

78 مشتري بيقم امام قادر حائل 4097gthawc4

79 نادية بنت محمد المنديل العبدالله حائل cp4wh6w5yco

80 أنور مهيدي الخالدي حفر الباطن 6gl6chk1bv8

81 دلال ملواح الشمري حفر الباطن f4ns03aw6e0

82 عايد مفضي العنزي حفر الباطن fkwe01vt94g

83 عطالله أحمد العنزي حفر الباطن ykd66ls3mcg

84 علوة فرج راشد حفر الباطن 5m0qpbgpm2m

85 لافي سعود الرشيدي حفر الباطن 8e70afnbsms

86 مطيرة خليف العنزي حفر الباطن cwy6uixyt1s

87 موسى سعيدون الفدعاني حفر الباطن n40jy6dfgyo

88 موضي علي هايل حفر الباطن nw0q3aatx9c

89 نواف محمد الشمري حفر الباطن 5h5fokqwnry

90 نوال عوض الحربي حفر الباطن 3s7qy1qqwiq

91 نورة جابر الشمري حفر الباطن lzvra334on4

92 نوف سياف المطيري حفر الباطن adbitafc6n4

93 هيفاء سعود الحربي حفر الباطن owg19lmv9w0

94 يازي قويعان العنزي حفر الباطن ambfz2pca34

95 ياسمين سياف المطيري حفر الباطن jvawpqgxwc8

96 الحسين حسن حسين آل مطشش خميس مشيط 1xncmk13619

97 ثنوى عبدالله علي الاسمر خميس مشيط leqfhtq2ryo

98 جميلة منصور علي قروع خميس مشيط 2fni33zq02z

99 حضية عبده عبدالله عسيري خميس مشيط m6c4y2t5gnk

100 زهره مرعي عيد الحارثي خميس مشيط 9m7nruy7jh0

101 سعود علي محمد الاسمري خميس مشيط s067lmi3pk0

102 سعيد عبدالله محمد آل بو حامد خميس مشيط vhuu8vu2t9c

103 سعيد ناصر علي علوش خميس مشيط fp88ogoq2p4

104 شريفة عيسى حسين مطشش خميس مشيط x2njnj12s00

105 صالحه معدي حسن خميس مشيط njtunk7zdb4

106 عبده عبدالله محمد الشوبقي خميس مشيط vjrod29zo1s

107 فاطمة امشيبه مفرح المغيدي خميس مشيط mtn85e2zuhs

108 محمد حسن أحمد آل محسن خميس مشيط ip5rgbq7p5s

109 محمد علي شايع آل صالح خميس مشيط 3lmjf4dv3cq

110 مهره سعيد علي علوش خميس مشيط 3qfqda1nvgc

111 موسى جود الله موسى القباري خميس مشيط 89qax535ipw

ثانيا برنامج السيارات:

1 حسين عبود حسين ال سرحان أبها ijim21uulx

2 هيا عامر سلطان الجهمي أبها i4lq108vxl

3 حسين حجي الحسن الأحساء rdpwzf73n4

4 سالم محمد سالم المري الأحساء un98vbac4y

5 فهد عبدالمحسن الاقنم الأحساء 32ryi5u3qb

6 محمد عبد المجيد الافقاني الأحساء 23pv9lf5wt

7 احمد مصلح عبدالله الزهراني الباحة wnlf3pmtl4

8 ماجد عايض القرني الباحة 8er24agc9p

9 خالد بن هادي الشهري الجبيل zctdlilnyh

10 وليد بن وسمي الشمري الجبيل fg77bgoz3g

11 سعد محمد سالم الشراري الجوف 6physg7o0r

12 حسن عبدالله الطمع الخبر pipulybfj2

13 خليل ماجد المسرحي الخبر fktbtqqrqi

14 علي محمد حكمي الخبر usqtw7jtqx

15 كلثم طاحوس الخالدي الخبر rjjwovuvwf

16 ماضي بن زيد محمد مجرشي الخبر 6x6ib297xx

17 محمد عثمان النشمي العتيبي الخبر nujm7hgj2q

18 تركي عطيه الزهراني الخرج duclnaj7pi

19 فيصل بن عبدالله الهملان الدرعية ipipdmuhhg

20 أحمد عبدالرحمن القرني الدمام yz5tae64hg

21 سالم حسين اليامي الدمام 85vj5wl3aj

22 سعد علي العمري الدمام 4y9cwbdlqq

23 سعد محمد الخالدي الدمام wraatx0prd

24 طلال صالح الرشيدي الدمام ed6rdc1pss

25 عبدالله نزال العنزي الدمام wf8jqhi9gv

26 فهد يحي الزهراني الدمام q491wlrltt

27 عبدالرحمن سعد العتيبي الدوادمي ymyfyydj04

28 احمد عايض محمد العمري الرس rex4nwpkoa

29 خالد فهد الطريسي الرس xrd02ieyyo

30 أحمد يحي حسن حلوي الرياض zji6x3lw3v4

31 أشواق مبارك المبارك الرياض gkzqvwybuw

32 أمل بنت إبراهيم بن عقيل حكمي الرياض bzqc00uypgo

33 ابراهيم علي الحقباني الرياض uw3g2foawn

34 الجوهرة بنت علي بن غانم جهير الرياض flceb65yr94

35 الجوهرة مزيد العتيبي الرياض k6s0332u2ew

36 بدرية خلف ظاهر الشمري الرياض i6qyf79851k

37 ثامر حمدي محمد المطيري الرياض ci8qzurtpj

38 جمعة خميس علي الزهراني الرياض 9svlh0j1sug

39 جمعه محمد حسن حامظي الرياض s8ysvehzj74

40 حباريت عامر صالح الطعيمي الرياض bgqz760hp1s

41 حبيب عوض حويان المطيري الرياض f3y6gr7vjig

42 حصة بنت بداح بن جمعان القحطاني الرياض e0c7mkinqbk

43 حصة محمد حمد الدهيش الرياض 2slxeem39sv

44 حمد بن محمد جعفري الرياض tbz4upv1x5c

45 حمد غازي حمد العتيبي الرياض ovydyy7i24g

46 حمده بنت سحل بن خلف العنزي الرياض 8vmp5okhivo

47 حمدي محمد حماد الخيبري الرياض m70nggrpd9

48 حويطه حبيحر شبلان العميري الرياض 7oz9l2ogu0c

49 ختام عايض الشلاحي المطيري الرياض db9bcv750q0

50 خزنه محمد نوار الحارثي الرياض 2m31x72uxj9

51 خضراء بنت سعيد بن علي الحبشي الرياض inpr1jhoev4

52 رجحاء بنت فايز بن قبلان السعدي الرياض oxwyy1w4pzk

53 رشده بنت عيسى بن فريح العنزي الرياض mf10hhalnog

54 رفعة سالم حمد اليامي الرياض xqzycjqy4tc

55 روان راشد سعود الدوسري الرياض uefdbve54rk

56 زيفه محاء محمد مجرشي الرياض 6tl1fwup06g

57 سارة حمود عبدالله القحطاني الرياض pn4607svyds

58 سارة عبدالله محمد القرون الرياض soe41sx6qxs

59 سارة محمد فهاد القحطاني الرياض 98wbfd6oyh0

60 ساره حمد عبدالعزيز الدوسري الرياض 2f6cnhn5y8m

61 ساره سعد محمد الدوسري الرياض 1d7l3i7fvod

62 سامي بن صالح بن خير الله بن سعد الرياض epon05498c0

63 سري سعيد علي الشهراني الرياض egll3wjwclk

64 سعد علي نويبت الرياض 7d6czl5aqm

65 سعود سرحان الشمري الرياض fub5sypknqg

66 سلطان سعود العايض الرياض 1b6cgobilr

67 سلطان عبدالله الدوسري الرياض 18isdzavsh

68 سلطان محمد الدباح الرياض dx2qh85gxz

69 سلطان محمد القحطاني الرياض pjhniao6hz

70 سلمى جابر غرمان العمري الرياض ojlrnjqqf3k

71 سلوى خميس الماس البلوشي الرياض jiyt9tr16rc

72 سنداء بنت سنيد بن مطلق العميري الرياض 9864tbcw1oo

73 سهام بنت حمود بلال العمر الرياض d340t2xo6ns

74 سوسن حسن الغامدي الرياض wc0hq33wpz

75 شفاقه قبلان مشعان الرشيدي الرياض 2qf2eg5q6iz

76 شفيا محمد حمود القحطاني الرياض akbm2eme61k

77 شمسه مهدي عامر البيشي الرياض yy2kn0p4oj4

78 شوهينه خريص نماء العميري الرياض dyj7jtdtknc

79 شويهينه بنت حمود بن رشيد المطيري الرياض icbotshha68

80 صالح بن علي جهز المغيري الرياض fk4j4q5va5

81 صالح بن فهد الخضيري الرياض ussfq0tb48

82 صالحه حسن أحمد الرياض t7tyghwb2e

83 طلال راجح الدوسرى الرياض dpfs35rnjq

84 عائشة بنت محمد بن ستان الرمثي الرياض hcjgxb24ncw

85 عاطف مفلح ناصر القحطاني الرياض 43ebxgft7o2

86 عبدالرحمن عبدالله الفيصل الرياض 9g633cefxz

87 عبدالرحمن ناجم الزهراني الرياض 4yhp4qygzr

88 عبدالله ابراهيم التميمي الرياض sxrax4ei0o

89 عبدالله بن راشد بخيت العبدالله الرياض if65renooc0

90 عبدالله عبدالمعين المطيري الرياض emwaxlw5c2

91 عبدالله فيحان ناصر المقاطي الرياض o6qg726pp9

92 عبدالله محمد صالح العرجاني الرياض ioex9tqc0c8

93 عبدالمجيد عبدالله العويس الرياض 31ry2eanqo

94 عبدالمجيد مرعي سعيد آل سابره الرياض dsmldeu3h3s

95 عبدالمحسن بن عبدالله المطيري الرياض zjok99cptl

96 عده جايد عبدالله الدوسري الرياض k4qpqlvjr6o

97 علائم بنت عزيز بن شرقي الشهري الرياض 8ogb81x1hbg

98 علوه بنت احمد بن علي الغامدي الرياض lwxynle9oq8

99 علوه بنت محمد بن مسفر العامري الرياض swf5hve0t6o

100 عمره دايل الدوسري الرياض t24pp9dw4i8

101 غزيل راشد عليثه الشمري الرياض gosw0neh22g

102 غزيل عتيان هادي القحطاني الرياض z5i1ivzwo68

103 غزيل محمد مبارك القحطاني الرياض jtqu4u3qxy0

104 فاطم بنت محمد بن احمد دغاس الرياض 3lyqyb8kj66

105 فاطمة عبده يحي هزازي الرياض 3z05x075mgk

106 فاطمة علي مديني الشهري الرياض f3pvr2m1bgg

107 فايزه عطالله خليف العنزي الرياض 8gd1l40i8fg

108 فرج بن بداح بن جمعان القحطاني الرياض d118mae16c0

109 فرزه بنت حزام بن فهم القحطاني الرياض kem1czm1o7c

110 فطيم حسين بن الأسود المحمد الرياض lasi3n5umgw

111 فطيمه حسين جابر الحسين الرياض ipckl9wtwlc

112 فهد بن سعود العتيبي الرياض r59jqui4m6

113 فهد سعد الطليحي الرياض k9p3sidjxm

114 فهد فيحان المغيري الرياض 2ojavtzwzj

115 فوزه كليب عوده الشمري الرياض btfd8o1x6qo

116 فيحاء بنت بشيت بن مغنم الشيباني الرياض muhwifo8uz4

117 فيصل عبدالله العبدان الرياض ggy8pramnj

118 فيصل منيع الخليوي الرياض slsn5jzyfz

119 قمراء بنت عايض بن بخيته القحطاني الرياض 25sf7ahc9yx

120 قمراء محمد بن فهاد القحطاني الرياض xbiw1o5dme8

121 لوله سالم سرباح معوضه الرياض 9y1jebxlgco

122 ماجد حمد المطيري الرياض 839c5h4msr

123 محماس محمد سالم الدوسري الرياض ukr95d7lf6o

124 محمد بن علي عيساوي الرياض n2mjug1q4h

125 محمد حمود الشهراني الرياض fluz1ajait

126 محمد علي دغريري الرياض toi8sk9x0c

127 محممد عبدالله آل سعد القحطاني الرياض ijqgjr2vlt4

128 مرزوقة بنت عايد جلوي العنزي الرياض tmjx1ijj9y8

129 مريم بنت علي بن حسن هزازي الرياض rejqlmm0m9s

130 مريم علي موسى طوهري الرياض n6sa0veykk0

131 مريم لافي العتيبي الرياض i9ii5cgzn3

132 مريم محمد أحمد الهوسة الرياض bucjg5svc40

133 مريم محمد زيد خواجي الرياض 63gsnnmew2o

134 مريم يحي ناصر اليامي الرياض zdk1suoa7kg

135 مشعل بن مهل بن عواد الساعدي الرياض 4eboapljfua

136 مشعل سعود صعيب المطيري الرياض lgig8n7owr

137 معتوقه بنت فياد بن حمدي العديني الرياض t044nw4poe8

138 منال مبارك سالم القحطاني الرياض ew5sdf3llzs

139 منصور بن عواد بن راضي العنزي الرياض b6ey7jacwd4

140 منيرة سالم عليان العليان الرياض tlrkv26xn6o

141 مهره فهيد جرمان القحطاني الرياض 1nvju7h0jfd

142 موضي معيوف ظافر البقمي الرياض weaw75i8pdc

143 ميثا شباط قاسي السبيعي الرياض 5evd89wli8y

144 نايف محمد بن محمود الرياض glv2kggico

145 نورة بنت محمد بن عبدالرحمن الهويشل الرياض jsbfb6ud5bk

146 نورة ضاوي مسلم العتيبي الرياض x41sloj86fk

147 نورة محمد فهد الدوسري الرياض ja5ei9oswuw

148 نورة ناصر مثيب السبيعي الرياض yhg55aixnao

149 نوره ناصر صويه الدوسري الرياض 67xt116qph8

150 نوره بنت الحميدي بن عويض الشيباني الرياض i47apx0oiq8

151 نوضا عبيد عبدالله المطيري الرياض sod2uhzsvb4

152 نوف علي شبيب العتيبي الرياض m9o49l4exbk

153 نوير شبيب فدغوش الدوسري الرياض 2nlb5dt370b

154 هدى سرور مرزوق سالم الرياض zq2xricjmc0

155 هدى مطلق علي الحناكي الرياض n5hy9uxh9eo

156 هلا مصلح سفر الرشيدي الرياض 6y4rg9uac9s

157 هنديه بنت نايف زايد الدغيلبي الرياض 488w8e35gx2

158 هويا ضفيدع نغيمش السبيعي الرياض v73oz4j7r68

159 هياء بنت سعد بن علي العريدان الرياض wdhls8kzro0

160 هياء مبارك سعيد الدوسري الرياض biudb17h9cw

161 وحيدة ابراهيم محمد الرياض exz7qy80wh

162 وسمية عبدالمحسن عامر العجمي الرياض qnzxdcbhhuo

163 وكريه حماد الشمري الرياض r9arxyir1kg

164 ياسر خالد الخيال الرياض d988ohm288

165 احمد حمدان الرشيد الزلفي cm6w7sy3th

166 نورة محسن البديري الزلفي hrht71k9zn

167 جميلة عبدالله الطويرقي الطائف ipbxtgk8ej

168 حميد عميش حميد العتيبي الطائف suk4p87jge

169 سامي عبيد المالكي الطائف k5xmy684lt

170 عبدالكريم عبدالرحيم العيلي الطائف d3oxfnwyua

171 علي عطية رجب الثقفي الطائف h3sd1f437p

172 علي عطية رجب الثقفي الطائف h3sd1f437p

173 محمد عبدالله الوقداني الطائف 7fdjy89e6i

174 مريم علي محجب الطائف fd6n8ja427

175 مصلح حمد مصلح الحمياني الطائف 54eod6b47l

176 نوير سعد مسعود الوذيناني الطائف t0snnurtw5

177 بندر جديع العنزي القريات 1pk48p80p2

178 أحمد محمد القرني القنفذه mqaurbcbxh

179 احمد محمد المعشي القنفذه dny0svldgc

180 حمزة موسى السميري القنفذه l48btzoqeq

181 عمر سني العلوي القنفذه r5woeh0evl

182 محمد شيبان عبدالله العيسي القنفذه t4667c3nn7

183 محمد محسن عبيد القنفذه p2ioaz2vy7

184 احمد عبدالله المحمدي المدينة المنورة x3idvaw8d5

185 سالم مبروك الرحيلي المدينة المنورة gnv8fu6o07

186 سلطان طلال مهلهل المدينة المنورة vzle5k6fcu

187 سهام عبدالعزيز العضيب المدينة المنورة bawnxj0223

188 عزيزة عتيق فضى الكلبي المدينة المنورة g3738x1whp

189 محمد مشبب سعد الشهري المدينة المنورة h1fvr7kfb7

190 مروان مناور لافي البدراني المدينة المنورة oa9ymxqqet

191 موسى خضر عليان الصبحي بدر utr1393xty

192 فهيد ناصر بلدم بلقرن ekvoz94kbh

193 بدر خلف البلوي تبوك x40fapl79y

194 سامي عبدالله شكر تبوك ujyfovnfqy

195 محمد حمد محمد البلوي تبوك f2438y4y2s

196 وائل سندان المطيري تبوك 6wa54z92bf

197 علي خالد مخلد العتيبي تربه p7e5rynx7x

198 خالد علي سهلي جازان y4hk8frmmi

199 سياني يحي أحمد جازان kh4i8dc4f7

200 علي سلمان مجرشي جازان kz4cwbbyq4

201 محمد علي محمد شراحيلي جازان o3811qnrlb

202 محمد يحي منصور جازان 8aajslfuwu

203 منصور احمد زين جازان 50xq2772go

204 آلاء سالمين بن حريز جدة k6twkd1c5g

205 احمد عبدالله المعشي جدة pfij3c8mno

206 احمد محمد حوحو جدة ttco2zmj0p

207 اسامة علي عبادي جدة 8k1ubgkzs8

208 امينه حامد حسين العرابي الحارثي جدة ewp033pnsk

209 جميله هادي مشهور جدة d842zgv931

210 حبيبه نويفع محمد ناصر الصالحي جدة v8wk6nkhfn

211 رمزي محمد الاول هارون الهوساوي جدة rjhhqz9tc4

212 سندس عبدالله علي جدة 33vqubiwb9

213 عبدالله سليمان باشا جدة j4n5dqfhz1

214 عبدالله يعن الله آل فائق جدة gdzvcofis0

215 عجلان عايض الحارثي جدة very25p9tu

216 عِوَض احمد المالكي جدة 4xyuy53tma

217 فيصل محمد عقيش جدة fgjdqroxyg

218 محمد علي ال مضواح جدة yxwrj7siyn

219 منيرة علي زهراني جدة 1efea2bl2d

220 ياسر محمد خولي جدة 1u80hkq0kh

221 خشان بن تركي بن عبكلي الشمري حائل xk1bcyzvq00

222 عبدالوهاب حمود الزبني حائل 8yhzuwlgrh

223 فواز علي ابراهيم حائل p66nzd715z

224 خالد بطيحان محمد حفر الباطن eun20s7866

225 سامي سرحان جدعان العنزي حفر الباطن w55kwpha20

226 علي سليمان العنزي حفر الباطن 5n5kyy7e7d

227 غانم شنوف مقبل حفر الباطن 1inm9jl5xk

228 عبدالرحمن حسن الشهري خميس مشيط hx41glscei

229 عبدالله أحمد عسيري خميس مشيط c35lo2blbs

230 احمد حميد العوفي رابغ r7lyhhli90

231 سليمان سعد الحربي رياض الخبراء plo5kqxewm

232 سعد سليمان الخمسان سكاكا 2vhkdx59n1

233 طلال عبدالله الفيفي صبياء qf90siwcwb

234 عوين مفضي العنزي طريف 7udflbx6cc

235 مفرح عبيد جابر ظهران الجنوب sq7vvocc9s

236 مسلط خلف سالم العتيبي عفيف gho9508xz2

237 أيمن بن صالح الصالحي عنيزة zc5btadzs3

238 عبدالرحمن معزي المطيري عنيزة izzg3uutx4

239 عبدالله سعد هديب السكيك عنيزة p6o68rprzo

240 احمد موسى علي الشهري محايل عسير m47zkl1z9r

241 رائد حامد سعيد المالكي مكة المكرمة z5igpv04bo

242 رايد محمد العتيبي مكة المكرمة 9uh88ao1ir

243 عبدالعزيز فالح خويتم السلمي مكة المكرمة vj5vk1h8uu

244 عبدالله يارمحمد قادر بخش مكة المكرمة kx8b1xa160

245 عبدالهادي حسن المالكي مكة المكرمة lp4wg6ijdm

246 محمد مرضي الصواط مكة المكرمة 2z6k9w4n43

247 نادر حمزه الشريف مكة المكرمة f0a3p14oi9

248 جابر علي جابر ال سالم نجران buw28a65g0

249 مانع منصور اليامي نجران u3jg4whna4

250 مهدي حمد شايع اليامي نجران rqylyy1zhg