أعن الأمير الوليد بن طلال عن أسماء مستفيدي الدفعة العاشرة لمشروعي الوليد للإنسانية للإسكان والسيارات.
ونشر الوليد بن طلال رابط الأسماء التي جاءت على النحو التالي:
أولا: برنامج الإسكان
1 حسن علي مفرح اسلمي أحد رفيدة m0p66ger9q8
2 حسن غرامة علي عسيري أحد رفيدة zl8otlu80n4
3 خديجة علي محمد آل مهمل أحد رفيدة t2zwvjwug1c
4 علي سالم مرعي آل مهمل أحد رفيدة genmt5qjs48
5 عوض محمد عوض آل حثيث أحد رفيدة c8jam37u3bk
6 فاطمة صالح مفرح القحطاني أحد رفيدة sluh611ei2o
7 فاطمة ناصر جعفري أحد رفيدة tazscxbktnk
8 لاحقة رفدان ناصر البواحي أحد رفيدة x47swqzd92o
9 محمد حسن علي اسلمي أحد رفيدة dibkdwxb474
10 مسفر مهدي محمد القحطاني أحد رفيدة h8wflafwzag
11 موضي عايض سعود الغامدي أحد رفيدة xh7kvowx3uo
12 نيلة هادي مانع آل عيد أحد رفيدة xxr2dk6hoq8
13 عائشة احمد محمد آل معافا احد رفيدة sqjiwokebjk
14 معيضه علي حسن عسيري احد رفيدة x7ilmy83o00
15 حسن ناصر هزازي الخرج xngx9uqedgg
16 مرفت حسين حسنين الدمام 84z6yh7guw8
17 آمال عبدالله شيخ الحبشي الرياض 5unwfsk8flk
18 أميرة عبدالرحمن الدهيمي الرياض b7ilioxtszc
19 السعيدي محمد الدوسري الرياض wf2k2fupm80
20 ثمراء محمد آل فارس الرياض glywzdlzz1k
21 جلوى عرار الدوسري الرياض sflst6g5dc0
22 جمالة مسعد السعدي الرياض 7wdamuckp8w
23 حصة عقاب شباب الشلوي الرياض zi9arr808pc
24 حمد محمد جعفري الرياض d6okhxj7e7c
25 دمثة علي مسفر القحطاني الرياض mrwdfkfleg0
26 زيد خالد زيد الهزاني الرياض 79mv529qmok
27 سعدى علي محمد هزازي الرياض wy8lq5kvfm8
28 سعدية حسن حسين الدوسري الرياض spsxpp1s4cw
29 سلمى جابر غرمان العمري الرياض 9xtvo0o5bao
30 شيخة درويش الدوسري الرياض np23qw97vlc
31 صابحة منصور إسماعيل عبدالفتاح الرياض 3miashflgdi
32 عائشة صغير زيلع الرياض ldi70coyi5c
33 عبسية عوام يحي ذروي الرياض m2x8ceynfrk
34 علي ظافر محمد القرني الرياض x7b08blexcg
35 علي محمد عبدالله الحيائي الرياض 2j727ua9824
36 عيد محمد القحطاني الرياض 5debiiootae
37 غازي معيض العتيبي الرياض wt4qg6efb80
38 غصينة حمود حسين القحطاني الرياض lcoac9jat0g
39 فاطمة إبراهيم هديش الرياض a161mgb5kv0
40 فطيمان بن معيض العتيبي الرياض 6gola55rny0
41 محمد صالح الدوسري الرياض 2m92ljhlejh
42 مرزوقة سعد مفتاح مجان الرياض 9caotrj04s0
43 منيفة العنزي الرياض hbd6w1dr2xc
44 نورة حسين الدوسري الرياض rnet9ifiuao
45 نورة سعود الدوسري الرياض ujinl6qm9n4
46 نورة مسعود فهد الدوسري الرياض 76hxwy6qflk
47 وليد سعيد الرجبان الرياض 1swwocttqgp
48 آمال إسماعيل الزعاق القصيم f8oy8zjoxrk
49 أحمد سليمان المقيرشة القصيم q5kpqikbbao
50 ابتسام عبدالله الرازحي القصيم xolyeclb0ls
51 بشرى إسماعيل الزعاق القصيم kqw5h4pn0kg
52 حسنة سلمان المطيري القصيم lvbct5yc3i8
53 خلداء فهد العلوي القصيم cxgndei0zgo
54 خلفة عيشان الحازمي القصيم zg8b47xixk0
55 سامي علي المقيرشة القصيم 8zjzwra8xzc
56 سليمان محمد العليان القصيم nlwbag9qwls
57 شيخة محمد الفريج القصيم 2ijxbv7busw
58 صبرية نجم الطويل القصيم 6g8ck6fvic8
59 ظافر معيض القحطاني القصيم j3s4se9wqlk
60 عبدالاله زيد السبيعي القصيم 4hifa5ki2a2
61 فاطمة سعود الشمري القصيم 6q2i9o5sbe4
62 فهد مناحي العتيبي القصيم c13aalu858w
63 فهد مناحي العتيبي القصيم ueixkzhlx40
64 مبارك سليمان الظاهري القصيم glmkkiw30ao
65 محمد حسن القحطاني القصيم bk1622nwxsw
66 نايف ضيدان الجحيش القصيم f3du3sern7k
67 نجلاء سعود العمري القصيم 90v7ttshqp0
68 نورة عبدالله العتيبي القصيم d98qhxj6cd4
69 هاجر عبدالرحمن السدير القصيم 2ijxbv7busw
70 هند إبراهيم العويصي القصيم 825th03qxh8
71 نواره عيد سهل الحزيمي العتيبي المزاحمية gqaqa0ssfvs
72 فرحان مرزوق علي الهرفي البلوي تبوك veo2bewkdps
73 محمد عبدالهادي محسن أبو شامه تبوك ik2wf5rheoo
74 منصور عويض عطيه البلوي تبوك j8pb0eciisw
75 ابتسام سويلم عياد المضياني حائل xdda7r6y1y8
76 خلفه عايد صايل الشمري حائل bsk6lhe9ug0
77 ريوف درزي محمد الشمري حائل si1rqdzl2pc
78 مشتري بيقم امام قادر حائل 4097gthawc4
79 نادية بنت محمد المنديل العبدالله حائل cp4wh6w5yco
80 أنور مهيدي الخالدي حفر الباطن 6gl6chk1bv8
81 دلال ملواح الشمري حفر الباطن f4ns03aw6e0
82 عايد مفضي العنزي حفر الباطن fkwe01vt94g
83 عطالله أحمد العنزي حفر الباطن ykd66ls3mcg
84 علوة فرج راشد حفر الباطن 5m0qpbgpm2m
85 لافي سعود الرشيدي حفر الباطن 8e70afnbsms
86 مطيرة خليف العنزي حفر الباطن cwy6uixyt1s
87 موسى سعيدون الفدعاني حفر الباطن n40jy6dfgyo
88 موضي علي هايل حفر الباطن nw0q3aatx9c
89 نواف محمد الشمري حفر الباطن 5h5fokqwnry
90 نوال عوض الحربي حفر الباطن 3s7qy1qqwiq
91 نورة جابر الشمري حفر الباطن lzvra334on4
92 نوف سياف المطيري حفر الباطن adbitafc6n4
93 هيفاء سعود الحربي حفر الباطن owg19lmv9w0
94 يازي قويعان العنزي حفر الباطن ambfz2pca34
95 ياسمين سياف المطيري حفر الباطن jvawpqgxwc8
96 الحسين حسن حسين آل مطشش خميس مشيط 1xncmk13619
97 ثنوى عبدالله علي الاسمر خميس مشيط leqfhtq2ryo
98 جميلة منصور علي قروع خميس مشيط 2fni33zq02z
99 حضية عبده عبدالله عسيري خميس مشيط m6c4y2t5gnk
100 زهره مرعي عيد الحارثي خميس مشيط 9m7nruy7jh0
101 سعود علي محمد الاسمري خميس مشيط s067lmi3pk0
102 سعيد عبدالله محمد آل بو حامد خميس مشيط vhuu8vu2t9c
103 سعيد ناصر علي علوش خميس مشيط fp88ogoq2p4
104 شريفة عيسى حسين مطشش خميس مشيط x2njnj12s00
105 صالحه معدي حسن خميس مشيط njtunk7zdb4
106 عبده عبدالله محمد الشوبقي خميس مشيط vjrod29zo1s
107 فاطمة امشيبه مفرح المغيدي خميس مشيط mtn85e2zuhs
108 محمد حسن أحمد آل محسن خميس مشيط ip5rgbq7p5s
109 محمد علي شايع آل صالح خميس مشيط 3lmjf4dv3cq
110 مهره سعيد علي علوش خميس مشيط 3qfqda1nvgc
111 موسى جود الله موسى القباري خميس مشيط 89qax535ipw
ثانيا برنامج السيارات:
1 حسين عبود حسين ال سرحان أبها ijim21uulx
2 هيا عامر سلطان الجهمي أبها i4lq108vxl
3 حسين حجي الحسن الأحساء rdpwzf73n4
4 سالم محمد سالم المري الأحساء un98vbac4y
5 فهد عبدالمحسن الاقنم الأحساء 32ryi5u3qb
6 محمد عبد المجيد الافقاني الأحساء 23pv9lf5wt
7 احمد مصلح عبدالله الزهراني الباحة wnlf3pmtl4
8 ماجد عايض القرني الباحة 8er24agc9p
9 خالد بن هادي الشهري الجبيل zctdlilnyh
10 وليد بن وسمي الشمري الجبيل fg77bgoz3g
11 سعد محمد سالم الشراري الجوف 6physg7o0r
12 حسن عبدالله الطمع الخبر pipulybfj2
13 خليل ماجد المسرحي الخبر fktbtqqrqi
14 علي محمد حكمي الخبر usqtw7jtqx
15 كلثم طاحوس الخالدي الخبر rjjwovuvwf
16 ماضي بن زيد محمد مجرشي الخبر 6x6ib297xx
17 محمد عثمان النشمي العتيبي الخبر nujm7hgj2q
18 تركي عطيه الزهراني الخرج duclnaj7pi
19 فيصل بن عبدالله الهملان الدرعية ipipdmuhhg
20 أحمد عبدالرحمن القرني الدمام yz5tae64hg
21 سالم حسين اليامي الدمام 85vj5wl3aj
22 سعد علي العمري الدمام 4y9cwbdlqq
23 سعد محمد الخالدي الدمام wraatx0prd
24 طلال صالح الرشيدي الدمام ed6rdc1pss
25 عبدالله نزال العنزي الدمام wf8jqhi9gv
26 فهد يحي الزهراني الدمام q491wlrltt
27 عبدالرحمن سعد العتيبي الدوادمي ymyfyydj04
28 احمد عايض محمد العمري الرس rex4nwpkoa
29 خالد فهد الطريسي الرس xrd02ieyyo
30 أحمد يحي حسن حلوي الرياض zji6x3lw3v4
31 أشواق مبارك المبارك الرياض gkzqvwybuw
32 أمل بنت إبراهيم بن عقيل حكمي الرياض bzqc00uypgo
33 ابراهيم علي الحقباني الرياض uw3g2foawn
34 الجوهرة بنت علي بن غانم جهير الرياض flceb65yr94
35 الجوهرة مزيد العتيبي الرياض k6s0332u2ew
36 بدرية خلف ظاهر الشمري الرياض i6qyf79851k
37 ثامر حمدي محمد المطيري الرياض ci8qzurtpj
38 جمعة خميس علي الزهراني الرياض 9svlh0j1sug
39 جمعه محمد حسن حامظي الرياض s8ysvehzj74
40 حباريت عامر صالح الطعيمي الرياض bgqz760hp1s
41 حبيب عوض حويان المطيري الرياض f3y6gr7vjig
42 حصة بنت بداح بن جمعان القحطاني الرياض e0c7mkinqbk
43 حصة محمد حمد الدهيش الرياض 2slxeem39sv
44 حمد بن محمد جعفري الرياض tbz4upv1x5c
45 حمد غازي حمد العتيبي الرياض ovydyy7i24g
46 حمده بنت سحل بن خلف العنزي الرياض 8vmp5okhivo
47 حمدي محمد حماد الخيبري الرياض m70nggrpd9
48 حويطه حبيحر شبلان العميري الرياض 7oz9l2ogu0c
49 ختام عايض الشلاحي المطيري الرياض db9bcv750q0
50 خزنه محمد نوار الحارثي الرياض 2m31x72uxj9
51 خضراء بنت سعيد بن علي الحبشي الرياض inpr1jhoev4
52 رجحاء بنت فايز بن قبلان السعدي الرياض oxwyy1w4pzk
53 رشده بنت عيسى بن فريح العنزي الرياض mf10hhalnog
54 رفعة سالم حمد اليامي الرياض xqzycjqy4tc
55 روان راشد سعود الدوسري الرياض uefdbve54rk
56 زيفه محاء محمد مجرشي الرياض 6tl1fwup06g
57 سارة حمود عبدالله القحطاني الرياض pn4607svyds
58 سارة عبدالله محمد القرون الرياض soe41sx6qxs
59 سارة محمد فهاد القحطاني الرياض 98wbfd6oyh0
60 ساره حمد عبدالعزيز الدوسري الرياض 2f6cnhn5y8m
61 ساره سعد محمد الدوسري الرياض 1d7l3i7fvod
62 سامي بن صالح بن خير الله بن سعد الرياض epon05498c0
63 سري سعيد علي الشهراني الرياض egll3wjwclk
64 سعد علي نويبت الرياض 7d6czl5aqm
65 سعود سرحان الشمري الرياض fub5sypknqg
66 سلطان سعود العايض الرياض 1b6cgobilr
67 سلطان عبدالله الدوسري الرياض 18isdzavsh
68 سلطان محمد الدباح الرياض dx2qh85gxz
69 سلطان محمد القحطاني الرياض pjhniao6hz
70 سلمى جابر غرمان العمري الرياض ojlrnjqqf3k
71 سلوى خميس الماس البلوشي الرياض jiyt9tr16rc
72 سنداء بنت سنيد بن مطلق العميري الرياض 9864tbcw1oo
73 سهام بنت حمود بلال العمر الرياض d340t2xo6ns
74 سوسن حسن الغامدي الرياض wc0hq33wpz
75 شفاقه قبلان مشعان الرشيدي الرياض 2qf2eg5q6iz
76 شفيا محمد حمود القحطاني الرياض akbm2eme61k
77 شمسه مهدي عامر البيشي الرياض yy2kn0p4oj4
78 شوهينه خريص نماء العميري الرياض dyj7jtdtknc
79 شويهينه بنت حمود بن رشيد المطيري الرياض icbotshha68
80 صالح بن علي جهز المغيري الرياض fk4j4q5va5
81 صالح بن فهد الخضيري الرياض ussfq0tb48
82 صالحه حسن أحمد الرياض t7tyghwb2e
83 طلال راجح الدوسرى الرياض dpfs35rnjq
84 عائشة بنت محمد بن ستان الرمثي الرياض hcjgxb24ncw
85 عاطف مفلح ناصر القحطاني الرياض 43ebxgft7o2
86 عبدالرحمن عبدالله الفيصل الرياض 9g633cefxz
87 عبدالرحمن ناجم الزهراني الرياض 4yhp4qygzr
88 عبدالله ابراهيم التميمي الرياض sxrax4ei0o
89 عبدالله بن راشد بخيت العبدالله الرياض if65renooc0
90 عبدالله عبدالمعين المطيري الرياض emwaxlw5c2
91 عبدالله فيحان ناصر المقاطي الرياض o6qg726pp9
92 عبدالله محمد صالح العرجاني الرياض ioex9tqc0c8
93 عبدالمجيد عبدالله العويس الرياض 31ry2eanqo
94 عبدالمجيد مرعي سعيد آل سابره الرياض dsmldeu3h3s
95 عبدالمحسن بن عبدالله المطيري الرياض zjok99cptl
96 عده جايد عبدالله الدوسري الرياض k4qpqlvjr6o
97 علائم بنت عزيز بن شرقي الشهري الرياض 8ogb81x1hbg
98 علوه بنت احمد بن علي الغامدي الرياض lwxynle9oq8
99 علوه بنت محمد بن مسفر العامري الرياض swf5hve0t6o
100 عمره دايل الدوسري الرياض t24pp9dw4i8
101 غزيل راشد عليثه الشمري الرياض gosw0neh22g
102 غزيل عتيان هادي القحطاني الرياض z5i1ivzwo68
103 غزيل محمد مبارك القحطاني الرياض jtqu4u3qxy0
104 فاطم بنت محمد بن احمد دغاس الرياض 3lyqyb8kj66
105 فاطمة عبده يحي هزازي الرياض 3z05x075mgk
106 فاطمة علي مديني الشهري الرياض f3pvr2m1bgg
107 فايزه عطالله خليف العنزي الرياض 8gd1l40i8fg
108 فرج بن بداح بن جمعان القحطاني الرياض d118mae16c0
109 فرزه بنت حزام بن فهم القحطاني الرياض kem1czm1o7c
110 فطيم حسين بن الأسود المحمد الرياض lasi3n5umgw
111 فطيمه حسين جابر الحسين الرياض ipckl9wtwlc
112 فهد بن سعود العتيبي الرياض r59jqui4m6
113 فهد سعد الطليحي الرياض k9p3sidjxm
114 فهد فيحان المغيري الرياض 2ojavtzwzj
115 فوزه كليب عوده الشمري الرياض btfd8o1x6qo
116 فيحاء بنت بشيت بن مغنم الشيباني الرياض muhwifo8uz4
117 فيصل عبدالله العبدان الرياض ggy8pramnj
118 فيصل منيع الخليوي الرياض slsn5jzyfz
119 قمراء بنت عايض بن بخيته القحطاني الرياض 25sf7ahc9yx
120 قمراء محمد بن فهاد القحطاني الرياض xbiw1o5dme8
121 لوله سالم سرباح معوضه الرياض 9y1jebxlgco
122 ماجد حمد المطيري الرياض 839c5h4msr
123 محماس محمد سالم الدوسري الرياض ukr95d7lf6o
124 محمد بن علي عيساوي الرياض n2mjug1q4h
125 محمد حمود الشهراني الرياض fluz1ajait
126 محمد علي دغريري الرياض toi8sk9x0c
127 محممد عبدالله آل سعد القحطاني الرياض ijqgjr2vlt4
128 مرزوقة بنت عايد جلوي العنزي الرياض tmjx1ijj9y8
129 مريم بنت علي بن حسن هزازي الرياض rejqlmm0m9s
130 مريم علي موسى طوهري الرياض n6sa0veykk0
131 مريم لافي العتيبي الرياض i9ii5cgzn3
132 مريم محمد أحمد الهوسة الرياض bucjg5svc40
133 مريم محمد زيد خواجي الرياض 63gsnnmew2o
134 مريم يحي ناصر اليامي الرياض zdk1suoa7kg
135 مشعل بن مهل بن عواد الساعدي الرياض 4eboapljfua
136 مشعل سعود صعيب المطيري الرياض lgig8n7owr
137 معتوقه بنت فياد بن حمدي العديني الرياض t044nw4poe8
138 منال مبارك سالم القحطاني الرياض ew5sdf3llzs
139 منصور بن عواد بن راضي العنزي الرياض b6ey7jacwd4
140 منيرة سالم عليان العليان الرياض tlrkv26xn6o
141 مهره فهيد جرمان القحطاني الرياض 1nvju7h0jfd
142 موضي معيوف ظافر البقمي الرياض weaw75i8pdc
143 ميثا شباط قاسي السبيعي الرياض 5evd89wli8y
144 نايف محمد بن محمود الرياض glv2kggico
145 نورة بنت محمد بن عبدالرحمن الهويشل الرياض jsbfb6ud5bk
146 نورة ضاوي مسلم العتيبي الرياض x41sloj86fk
147 نورة محمد فهد الدوسري الرياض ja5ei9oswuw
148 نورة ناصر مثيب السبيعي الرياض yhg55aixnao
149 نوره ناصر صويه الدوسري الرياض 67xt116qph8
150 نوره بنت الحميدي بن عويض الشيباني الرياض i47apx0oiq8
151 نوضا عبيد عبدالله المطيري الرياض sod2uhzsvb4
152 نوف علي شبيب العتيبي الرياض m9o49l4exbk
153 نوير شبيب فدغوش الدوسري الرياض 2nlb5dt370b
154 هدى سرور مرزوق سالم الرياض zq2xricjmc0
155 هدى مطلق علي الحناكي الرياض n5hy9uxh9eo
156 هلا مصلح سفر الرشيدي الرياض 6y4rg9uac9s
157 هنديه بنت نايف زايد الدغيلبي الرياض 488w8e35gx2
158 هويا ضفيدع نغيمش السبيعي الرياض v73oz4j7r68
159 هياء بنت سعد بن علي العريدان الرياض wdhls8kzro0
160 هياء مبارك سعيد الدوسري الرياض biudb17h9cw
161 وحيدة ابراهيم محمد الرياض exz7qy80wh
162 وسمية عبدالمحسن عامر العجمي الرياض qnzxdcbhhuo
163 وكريه حماد الشمري الرياض r9arxyir1kg
164 ياسر خالد الخيال الرياض d988ohm288
165 احمد حمدان الرشيد الزلفي cm6w7sy3th
166 نورة محسن البديري الزلفي hrht71k9zn
167 جميلة عبدالله الطويرقي الطائف ipbxtgk8ej
168 حميد عميش حميد العتيبي الطائف suk4p87jge
169 سامي عبيد المالكي الطائف k5xmy684lt
170 عبدالكريم عبدالرحيم العيلي الطائف d3oxfnwyua
171 علي عطية رجب الثقفي الطائف h3sd1f437p
172 علي عطية رجب الثقفي الطائف h3sd1f437p
173 محمد عبدالله الوقداني الطائف 7fdjy89e6i
174 مريم علي محجب الطائف fd6n8ja427
175 مصلح حمد مصلح الحمياني الطائف 54eod6b47l
176 نوير سعد مسعود الوذيناني الطائف t0snnurtw5
177 بندر جديع العنزي القريات 1pk48p80p2
178 أحمد محمد القرني القنفذه mqaurbcbxh
179 احمد محمد المعشي القنفذه dny0svldgc
180 حمزة موسى السميري القنفذه l48btzoqeq
181 عمر سني العلوي القنفذه r5woeh0evl
182 محمد شيبان عبدالله العيسي القنفذه t4667c3nn7
183 محمد محسن عبيد القنفذه p2ioaz2vy7
184 احمد عبدالله المحمدي المدينة المنورة x3idvaw8d5
185 سالم مبروك الرحيلي المدينة المنورة gnv8fu6o07
186 سلطان طلال مهلهل المدينة المنورة vzle5k6fcu
187 سهام عبدالعزيز العضيب المدينة المنورة bawnxj0223
188 عزيزة عتيق فضى الكلبي المدينة المنورة g3738x1whp
189 محمد مشبب سعد الشهري المدينة المنورة h1fvr7kfb7
190 مروان مناور لافي البدراني المدينة المنورة oa9ymxqqet
191 موسى خضر عليان الصبحي بدر utr1393xty
192 فهيد ناصر بلدم بلقرن ekvoz94kbh
193 بدر خلف البلوي تبوك x40fapl79y
194 سامي عبدالله شكر تبوك ujyfovnfqy
195 محمد حمد محمد البلوي تبوك f2438y4y2s
196 وائل سندان المطيري تبوك 6wa54z92bf
197 علي خالد مخلد العتيبي تربه p7e5rynx7x
198 خالد علي سهلي جازان y4hk8frmmi
199 سياني يحي أحمد جازان kh4i8dc4f7
200 علي سلمان مجرشي جازان kz4cwbbyq4
201 محمد علي محمد شراحيلي جازان o3811qnrlb
202 محمد يحي منصور جازان 8aajslfuwu
203 منصور احمد زين جازان 50xq2772go
204 آلاء سالمين بن حريز جدة k6twkd1c5g
205 احمد عبدالله المعشي جدة pfij3c8mno
206 احمد محمد حوحو جدة ttco2zmj0p
207 اسامة علي عبادي جدة 8k1ubgkzs8
208 امينه حامد حسين العرابي الحارثي جدة ewp033pnsk
209 جميله هادي مشهور جدة d842zgv931
210 حبيبه نويفع محمد ناصر الصالحي جدة v8wk6nkhfn
211 رمزي محمد الاول هارون الهوساوي جدة rjhhqz9tc4
212 سندس عبدالله علي جدة 33vqubiwb9
213 عبدالله سليمان باشا جدة j4n5dqfhz1
214 عبدالله يعن الله آل فائق جدة gdzvcofis0
215 عجلان عايض الحارثي جدة very25p9tu
216 عِوَض احمد المالكي جدة 4xyuy53tma
217 فيصل محمد عقيش جدة fgjdqroxyg
218 محمد علي ال مضواح جدة yxwrj7siyn
219 منيرة علي زهراني جدة 1efea2bl2d
220 ياسر محمد خولي جدة 1u80hkq0kh
221 خشان بن تركي بن عبكلي الشمري حائل xk1bcyzvq00
222 عبدالوهاب حمود الزبني حائل 8yhzuwlgrh
223 فواز علي ابراهيم حائل p66nzd715z
224 خالد بطيحان محمد حفر الباطن eun20s7866
225 سامي سرحان جدعان العنزي حفر الباطن w55kwpha20
226 علي سليمان العنزي حفر الباطن 5n5kyy7e7d
227 غانم شنوف مقبل حفر الباطن 1inm9jl5xk
228 عبدالرحمن حسن الشهري خميس مشيط hx41glscei
229 عبدالله أحمد عسيري خميس مشيط c35lo2blbs
230 احمد حميد العوفي رابغ r7lyhhli90
231 سليمان سعد الحربي رياض الخبراء plo5kqxewm
232 سعد سليمان الخمسان سكاكا 2vhkdx59n1
233 طلال عبدالله الفيفي صبياء qf90siwcwb
234 عوين مفضي العنزي طريف 7udflbx6cc
235 مفرح عبيد جابر ظهران الجنوب sq7vvocc9s
236 مسلط خلف سالم العتيبي عفيف gho9508xz2
237 أيمن بن صالح الصالحي عنيزة zc5btadzs3
238 عبدالرحمن معزي المطيري عنيزة izzg3uutx4
239 عبدالله سعد هديب السكيك عنيزة p6o68rprzo
240 احمد موسى علي الشهري محايل عسير m47zkl1z9r
241 رائد حامد سعيد المالكي مكة المكرمة z5igpv04bo
242 رايد محمد العتيبي مكة المكرمة 9uh88ao1ir
243 عبدالعزيز فالح خويتم السلمي مكة المكرمة vj5vk1h8uu
244 عبدالله يارمحمد قادر بخش مكة المكرمة kx8b1xa160
245 عبدالهادي حسن المالكي مكة المكرمة lp4wg6ijdm
246 محمد مرضي الصواط مكة المكرمة 2z6k9w4n43
247 نادر حمزه الشريف مكة المكرمة f0a3p14oi9
248 جابر علي جابر ال سالم نجران buw28a65g0
249 مانع منصور اليامي نجران u3jg4whna4
250 مهدي حمد شايع اليامي نجران rqylyy1zhg