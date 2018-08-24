أشهر تطبيقات التعديل على الصور

الهواتف الذكية المزودة بكاميرات عالية الدقة ليست كافية وحدها لالتقاط صور احترافية لذلك قدم المطورون العديد من تطبيقات تعديل الصور التي تهتم بتحويل صورتك من عادية إلى احترافية، ومن أشهر تلك التطبيقات ما يلي :

Manual

يعتبر من أشهر تطبيقات تعديل الصور المتاحة على هواتف أيفون، ويوفر العديد من القدرات التي تساعدك في تعديل صورك وإضافة لمسات جمالية عليها، وهو مناسب للمبتدئين في عملية تعديل اللقطات، ويعمل بشكل بسيط إذ يقوم المستخدم بضبط الصورة بنفسه دون الاستعانة بالمؤثرات الجاهزة.

Adobe Photoshop Express

من المعروف أن تطبيقات Adobe المختلفة توفر كمًّا هائلاً من القدرات الخاصة بتعديل الصور، وهذا التطبيق يمكن المستخدمين أيضا من نشر صورته مباشرة على مواقع التواصل، بدلاً من حفظها على الجهاز ثم نشرها.

Google Photos

يعد من أشهر التطبيقات الخاصة بشركة جوجل والتي تسهل عليك البحث عن صورك وترتيبها والتعرف على محتواها، وهو أيضًا يوفر قدرات لتعديل الصور بشكل سهل وبسيط، ويسمح بتخزين عدد لا نهائي من الصور يصل نقاء صورتها لـ1080p.