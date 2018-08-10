أصداء واسعة لنصيحة: استقل طائرتك واذهب للسعودية

أصداء واسعة لنصيحة: استقل طائرتك واذهب للسعودية

2018/08/10
الساعة 3:13 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

لا تزال أصداء كلمة وزير الخارجية الكندي السابق جون بايرد والتي طالب فيها رئيس وزراء بلاده  جاستن ترودو بأن يستقل طائرته ويتوجه مباشرة إلى المملكة لمناقشة القضايا الخلافية وإنهاء الأزمة التي تسببت فيها تغريدة وزيرة الخارجية الحالية.
وتداول المغردون على نطاق واسع مقطع الفيديو الذي تضمن رؤية وزير كندي سابق مشهود له بالكفاءة والفطنة في معالجة العديد من القضايا.

وقال بايرد إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقود المملكة في الاتجاه الصحيح وإن المملكة تجري العديد من الإصلاحات الجادة فيما يتعلق بحقوق المرأة وقضايا الإنسانية.

وأضاف بايرد أنه زار المملكة حين كان في منصبه والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وتحدثا لمدة 15 دقيقة عن حقوق الإنسان لافتًا إلى أن المملكة ترحب بأي حوار وجهًا لوجه منتقدًا ما قامت به الوزير الحالية واصفًا إياه بأنه ” أسلوب ترامب”.
وكانت المملكة تعاملت بمنتهى الحزم مع تصريحات الخارجية الكندية واعتبرتها تدخلا مرفوضًا في الشأن السعودي.
وطردت المملكة السفير الكندي واستدعت سفيرها للتشاور وتم تعليق الرحلات الجوية بعد نقل المبتعثين السعوديين إلى دول أخرى.

 

 


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