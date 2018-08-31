أفضل لاعب في أوروبا 2018 .. ماذا قدم مودريتش لينتزع الجائزة؟

المواطن - مروة نبيل

أفضل لاعب في أوروبا 2018 أحدث الجوائز الفردية التي توج بها الكرواتي الدولي لوكا مودريتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

ونافس لوكا مودريتش على جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2018 كل من زميله السابق في ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، وهداف المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

وتوج الكرواتي الدولي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2018 بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الرياضي الماضي، حيث لعب دورًا بارزًا في فوز الملكي بلقب الشامبيونزليج.

وشارك نجم المنتخب الكرواتي، لوكا مودريتش صاحب الـ32 عامًا، في 43 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في جميع البطولات الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8 آخرين.

وعلى الرغم من قلة عدد أهداف الكرواتي الدولي لوكا مودريتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، إلا أنه لاعب لا غنى عنه في وسط ملعب الملكي، ما ساهم في انتزاعه لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2018 والتفوق على رونالدو ومحمد صلاح.

ولم يكتف لوكا مودريتش بالحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2018 والتفوق على زميله السابق رونالدو فقط، بل توج بجائزة أفضل لاعب وسط في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أيضًا.

ولا يقتصر تألق مودريتش أفضل لاعب في أوروبا 2018 على الصعيد المحلي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني فقط، بل إنه أبدع مع المنتخب الكرواتي في منافسات كأس العالم، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة آخر.

وتفوق لوكا مودريتش على نجوم المونديال، وانتزع جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم التي أُقيمت في روسيا، ليُكلل مجهوده بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2018 وسط توقعات باقترابه من حسم الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام لصالحه.