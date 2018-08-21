ألفا جوال و40 ألف دقيقة دولية هدايا لـ ضيوف الملك من مصر وفلسطين

المواطن مكة المكرمة

وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، من أسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة المصرية، وأسر شهداء فلسطين، بهدايا قيمة لكل ضيف عبارة عن جهاز جوال وباقة اتصالات بشريحة تضم 20 دقيقة اتصال دولية وذلك بهدف تيسير سبل التواصل بين الحاج وذويه.

وتأتي هذه المبادرة، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ببذل كل ما من شأنه التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل طمأنينة وأمان، وحرصهما على تقديم مختلف الخدمات الجليلة لحجاج بيت الله الحرام والعمل على المزيد من تطويرها والارتقاء بها عاماً بعد عام.

وقدم عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين، شكرهم وتقديرهم ودعواتهم للملك سلمان بن عبد العزيز على كرمه السخي وعطاءه الغير محدود، مشيرين إلى أن الهدية أدخلت عليهم الفرح والسرور، مثمنين هذه الخدمات والتقدم التقني.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تكفّل -كعادته السنوية- بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام، والبالغ عددهم ٥٤٠٠ حاج وحاجة ينتمون لـ 95 دولة من مختلف قارات العالم، من بينهم أسر شهداء فلسطين ومصر وجمهورية غينيا بيساو.

وقدم ضيوف خادم الحرمين الشريفين شكرهم وتقديرهم على هذه المكرمة غير المستغربة من الملك سلمان بن عبد العزيز.