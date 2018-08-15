أمانة العاصمة المقدسة توعي الحجاج بعدة لغات في معرض آمنون

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد عبدالله سمرقندي أن الأمانة تشارك في معرض آمنون بعدد من المواد التوعوية لضيوف الرحمن وبلغات مختلفة لتوعية الحجاج بالنظافة والصحة العامة، بالإضافة إلى توعيتهم بالسلوكيات الخاطئة الواجب تجنّبها أثناء إقامتهم وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة من أجل راحتهم وسلامتهم.

وأضاف: كما يُعرف جناح أمانة العاصمة المقدسة المبادرات والخدمات المقدمة عن طريق خدمة العملاء، إضافة إلى تعريف الزوار بخطة الأمانة واستعداداتها لموسم الحج هذا العام 1439هـ .

يذكر أن معرض آمنون تنظمه شرطة العاصمة المقدسة بمشاركة القطاعات الحكومية والخدمية ودشنه قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ويهدف المعرض إلى توعية حجاج بيت الله الحرام وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الدولة للحجاج والزوار .