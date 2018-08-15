أمير عسير يوجه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى

المواطن - واس

وجه الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين ومتابعة إنجاز العمل.

كما وجه فيصل بن خالد بتعاون جميع الجهات وتوفير الخدمات لأهالي منطقة عسير وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية، وتهيئة المتنزهات العامة، وتسهيل حركة السير خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد أمير منطقة عسير أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تقضي بأهمية متابعة شؤون المواطنين والمقيمين دون تأخير، داعيًا الله أن يوفق القيادة الرشيدة وييسّر لحجاج بيت الله حجهم وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار.