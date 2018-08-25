أم تلقي بأطفالها في البحر.. صور للضحايا تدمي القلب

المواطن - القاهرة

تجردت أم من مشاعر الأمومة وألقت بأطفالها في البحر اليوسفي بمحافظة المنيا في صعيد مصر؛ بسبب خلافات أسرية.

ونشرت بوابة “فيتو” الإخبارية صور الطفلين “محمد ر. ض” (5 سنوات)، و”هاني” (6 أشهر)، اللذان ألقتهما أمهما بالبحر اليوسفي بناحية الشيخ عيسى التابعة لقرية صفط الخمار بمركز المنيا؛ بسبب خلافات أسرية مع زوجها.

وكانت قد ألقت أم نجليها بالبحر اليوسفي، اليوم، للانتقام من زوجها الذي رفض زيارتها لأهلها.

بدأت الواقعة بتلقي بلاغ يفيد قيام سيدة تدعى “شيماء ص. ع” (24 عامًا) بإلقاء طفليها “محمد ر. ض” (5 سنوات)، و”هاني” (6 أشهر)، داخل ترعة البحر اليوسفي أمام عزبة الشيخ عيسى التابعة لقرية صفط الخمار.

انتقل رجال المباحث لمعاينة مكان الواقعة، حيث تم إنقاذ الطفل الأول “الرضيع” قبل غرقه، فيما انتشلت قوات الإنقاذ النهري شقيقه جثة هامدة.

وأفادت التحريات الأولية، أن هناك خلافات عائلية بين ربة منزل وزوجها ويدعى “رجب-ض”، 33 عامًا، وأنها دائمة الشكوى من معاملته السيئة، حيث يرفض أن تذهب لزيارة أسرتها.

تم إيداع جثة المجني عليه “محمد ضاحي” الطفل الكبير مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيقات بإشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام الأول لنيابات جنوب المحافظة.