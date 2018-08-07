أهمية التصدي للأفكار الضالة عنوان لقاء أمير عسير مع مفتي المنطقة

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم بمكتبه بالإمارة عضو هيئة كبار العلماء , مفتي منطقة عسير فضيلة الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بالدكتور البصيلي، مؤكدًا على أهمية التصدي للأفكار الضالة عبر دور العلماء الكبير وذلك للمساهمة في حماية الوطن من كل من يحاول المساس بحدود وأمن بلاد الحرمين الشريفين والعمل على استقرارها وخدمتها، مبينًا أن الجميع يقف صفًا واحدًا مع القيادة الحكيمة تحت راية الحق ونصرة الدين .

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور البصيلي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على حسن الاستقبال ولتوجيهات سموه السديدة .