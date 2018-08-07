أوجعنا بند 105 يا ولي العهد .. السنوات تمر والدرجة المستحقة حلم مُنتظر!

المواطن - عبدالرحمن دياب

يستمر البند 105 في إثارة المزيد من الغضب داخل نفوس بعض الموظفين الذين يطمحون في وضعهم على الدرجة المستحقة التي تقابل سنوات خدمتهم، وأيضًا احتساب سنوات الخدمة على البند.

وطالب المتضررون من بند 105 احتساب سنوات الخدمة على البند، ووضعهم على الدرجة المستحقة التي تقابل سنوات خدمتهم، وأيضًا وضعهم على المستوى المستحق حسب المؤهلات التي يحملونها، وأخيرًا الفروقات المترتبة على ذلك بأثر رجعي.

وعبر وسم “أوجعنا بند 105 يا ولي العهد”، انهالت الشكاوى والمناشدات بعد ضياع سنوات خدمة وضياع الراتب وأيضًا ضياع المستوى الوظيفي المستحق؛ ما خلق شعورًا بعدم الرضا الوظيفي وانعدام الثقة في وزارات التعليم والخدمة المدنية والمالية، وهي الجهات المعنية بالأمر.

وعلق فوز العوني بقوله: “عندما أرى كل عام من أصغر مني سن يتقاعد وأنا لا أستطيع بسبب هذا البند الجائر بند 105 يصعب عليّ حالي”.

وناشدت فائزة الشهري ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتدخل، وقالت: “سيدي ولي العهد حربك على الفساد فتَح أبواب الآمال بأن حقوقنا مهما طال زمن ضياعها حتمًا بإذن الله الأحد الصمد تعود على يدك لأنك رجل الملفات الصعبة المواقف الحازمة والقرارات التاريخية”.

أما نادية فكتبت: “6 سنوات من أعمارنا ذهبت وضاعت حقوقنا.. من المسؤول عن ردها واحتسابها؟!”.

وتساءل الشمري: “هل من ناصر لنا في قضيتنا بند 105؟! وهل من مسترجع لحقوقنا التي فقدناها (احتساب سنوات الخدمة واحتساب ما يقابلها من درجات ومستويات وفروقات مستحقة)؟!”.