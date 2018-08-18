إحصائية صحية.. مناظرة 899.488 حاجًّا في جدة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - جدة

أعلنت الصحة في جدة، أن إجمالي عدد الحجاج الذين جرى مناظرتهم عبر مراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي، بلغ 899.488 حاجًّا، وذلك منذ بداية موسم الحج وحتى يوم 6 ذي الحجة.

وأوضحت أن عدد الحجاج الذين طعموا ضد شلل الأطفال بلغ 219.794 حاجًّا، فيما بلغ عدد من طعموا بلقاح الحمى الشوكية في بلد الحاج 686.725 حاجًّا، أما عدد المطعمين باللقاح الوقائي فقد بلغ 262.856 حاجًّا، مبينة أنه فيما يخص الجانب العلاجي لمراكز المراقبة الصحية بالمطار والميناء بلغ عدد المراجعين من الحجاج والعمالة الموسمية 7.534 مراجعًا.

في حين بلغ عدد الحجاج المحولين للمنشآت الصحية بجدة 68 حالة، وعدد حالات الملاحظة بلغت 501 حالة، كما أجريت عملية إنعاش قلبي لثلاث حالات بمركز المراقبة بالمطار، كذلك قام فريق الفسح الصحي بفسح 1.581 طائرة و365 سفينة.

يذكر أن صحة جدة أكملت منذ وقت مبكر كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال وخدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث تقدم صحة جدة كل الخدمات الصحية اللازمة لإنجاح خطتها لموسم الحج لهذا العام، وتحقيق أعلى مستوى من الأداء للخدمات الصحية للحجاج.