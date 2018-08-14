إخماد حريق مجلس الضمان الصحي وعودة العمل بمركز الاتصال

المواطن- الرياض

‏نجحت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض في إخماد حريق اندلع في برج مجلس الضمان الصحي بحي الملقا طريق الملك سلمان مع الملك فهد باتجاه الجنوب.

وكان الحريق قد اندلع في أنظمة التكييف في البرج المكون من 15 دورًا، وقد انحصر الحريق في الدور الخامس مقر الأمانة العامة للمجلس في غرف التكييف مما أدى إلى انتشار الدخان في كافة المبنى.

وتم إعلان حالة الطوارئ وتدخلت فرق الإطفاء للسيطرة على الموقف.

وقال الضمان الصحي في بيان له إلحاقًا للبيان الصادر ظهر اليوم بشأن الحريق الذي وقع في مبنى الأمانة العامة للمجلس، يسرنا التنويه عن عودة مركز الاتصال للعمل حسب ساعات العمل المعلن عنها.