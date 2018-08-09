المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على قواعد صرف الدعم للأفراد المستقلين بعد تقديم المستندات الدالة على الاستقلالية.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن اليوم سؤالاً من مواطن يدعى “عبدالله ” قال فيه: إذا استقل شخص عن العائلة واستحق حساب المواطن كم يُخصم من رب الأسرة؟

وردت خدمة العملاء بالقول: في حال استقلال أحد الأفراد عن رب الأسرة سوف يتم دراسة استحقاق رب الأسرة مرة أخرى من دون احتساب التابع وسيتم صرف الدعم للتابع حسب معايير الاستحقاق.

ودعا حساب المواطن إلى استخدام الحاسبة التقديرية للدعم من خلال زيارة الرابط التالي (هنا).

وكانت عملية إيداع الدفعة التاسعة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين، ممن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق قد بدأت مع الساعات الأولى من اليوم الخميس عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وتشمل الدفعة الـ9 مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يوليو الماضي. إلى ذلك يواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفع العاشرة.

وكان حساب المواطن قد أكد أن يوم الجمعة المقبل 10 أغسطس يعتبر هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع القادمة التي سيتم إيداعها في العاشر من شهر سبتمبر المقبل. وتشمل الدفعة العاشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).