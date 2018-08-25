إصابة 12 من عائلة واحدة في حادث مروع جنوب جدة

المواطن - جدة

أصيب 12 شخصًا من عائلة واحدة، في انقلاب سيارتهم على طريق كوبري المعارض باتجاه الجنوب بجدة، وكانت السيارة من نوع لاند كروز تحمل عائلة تقل أطفالًا ونساء.

وفي التفاصيل: أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن العمليات الإسعافية بالمحافظة 997، تلقت مساء اليوم السبت، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارة عائلية يوجد بها 12 إصابة حسب البلاغ المبدئي.

وأضاف أنه تم توجيه 7 فرق إسعافية وفريق التدخل السريع بقيادة القائد الميداني عليان السلمي، إلى موقع الحادث.

وتابع أنه عند الوصول للموقع، وبعد إجراءات الفرز الإسعافي، اتضح وجود 12 إصابة، وكانت معظم الحالات متوسطة وخطيرة، فيما تم نقل حالتين للمستشفى مع إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي.

ولفت أبو زيد إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة من قبل الفرق الإسعافية، ونقل جميع الحالات للمستشفى عن طريق الفرق الإسعافية التابعة للهيئة للمستشفيات المحيطة للموقع.