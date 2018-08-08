إصابة 21 شخصًا بحادث مروري في بريدة

المواطن - القصيم

أصيب 21 شخصًا بإصابات متفاوتة في حادث مروري وقع على طريق الملك عبدالله ببريدة في منطقة القصيم.

وعلى الفور باشرت فرقة التدخل السريع التابعة لصحة منطقة القصيم، ظهر اليوم الأربعاء، حادثًا مروريًّا، بعد أن تلقت بلاغًا من الهلال الأحمر عن وقوع حادث مروري على طريق الملك عبدالله ببريدة.

وأوضحت صحة القصيم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم نقل 21 مصابًا، منهم 14 مصابًا إلى مستشفى الملك فهد، و7 مصابين إلى مستشفى بريدة المركزي لتلقي العلاج.