إصبعك يضعك في مواقف محرجة على الإنستغرام‎

إصبعك يضعك في مواقف محرجة على الإنستغرام‎

2018/08/06
الساعة 1:51 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
1790
0
طباعة
المواطن - متابعة

أصبح مستخدمو موقع وتطبيق الصور الشهير “إنستغرام” ، يشعرون بالإحراج والضيق، بسبب تقنية موجودة في حساباتهم.

ووفق موقع “ماشابل” التقني أن تطبيق “إنستغرام” مزود بتقنيات “حساسة” للغاية تجاه أي “زر” يمكن أن يضغط عليه المستخدم، حتى لو بالخطأ”.
وكشف الموقع أن العديد من مستخدمي “إنستغرام”، تورطوا في مواقف محرجة، بسبب حركات أصابعهم أحياناً خلال محاولتهم تحريك شاشة الهاتف الذكي.
وتسببت حساسية “إنستغرام” في ضغط بعض المستخدمين على زر “عدم المتابعة” (Unfollow) لمستخدم آخر، أو كتابة تعليق أو تعبير غير مناسب.

المشكلة هنا، أنه بمجرد ضغط المستخدم، حتى لو بالخطأ، على زر “عدم المتابعة”، تختفي كافة منشورات الشخص الآخر من أمامه على موقع وتطبيق “إنستغرام”، وقد لا يتمكن بسهولة من إعادة متابعته.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم