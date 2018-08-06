إصبعك يضعك في مواقف محرجة على الإنستغرام‎

المواطن - متابعة

أصبح مستخدمو موقع وتطبيق الصور الشهير “إنستغرام” ، يشعرون بالإحراج والضيق، بسبب تقنية موجودة في حساباتهم.

ووفق موقع “ماشابل” التقني أن تطبيق “إنستغرام” مزود بتقنيات “حساسة” للغاية تجاه أي “زر” يمكن أن يضغط عليه المستخدم، حتى لو بالخطأ”.

وكشف الموقع أن العديد من مستخدمي “إنستغرام”، تورطوا في مواقف محرجة، بسبب حركات أصابعهم أحياناً خلال محاولتهم تحريك شاشة الهاتف الذكي.

وتسببت حساسية “إنستغرام” في ضغط بعض المستخدمين على زر “عدم المتابعة” (Unfollow) لمستخدم آخر، أو كتابة تعليق أو تعبير غير مناسب.

المشكلة هنا، أنه بمجرد ضغط المستخدم، حتى لو بالخطأ، على زر “عدم المتابعة”، تختفي كافة منشورات الشخص الآخر من أمامه على موقع وتطبيق “إنستغرام”، وقد لا يتمكن بسهولة من إعادة متابعته.