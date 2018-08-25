إطلاق أول هاتف بلوك تشين في العالم من إتش تي سي

المواطن - متابعة

أطلقت شركة إتش تي سي التايوانية هاتفها الجديد “إتش تي سي إكسيديس”، والذي يعد أول هاتف بلوك تشين في العالم، معلنة عن الحجز المبكر للهاتف بدءًا من الربع الثالث من العام الجاري.

وتقول “إتش تي سي” بأنها تعمل على ترجمة رؤيتها الرامية إلى توسيع منظومة البلوك تشين، وذلك عبر الكشف عن أول هاتف ذكي في العالم مخصص لما يدعى بـ التطبيقات اللامركزية أو “Decentralized Applications” مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان.

وأكدت الشركة أن هاتف Exodus “إكسيديس” مزود أيضًا بمحفظة العملات الرقمية من نوع “Cold Storage Wallet” والخاصة بحفظ العملات الرقمية كالبيتكوين دون الحاجة للاتصال بالشبكة.

وفي السياق ذاته، أعلنت “إتش تي سي” عن شراكة استثنائية مع “كريبتوكيتيز” عملة القطط الرقمية الجديدة، والتي تمثل أول الألعاب العاملة بتقنية “بلوك تشين”، لتوزيع اللعبة حصريًّا على أجهزة مختارة من “إتش تي سي” بدءًا من جهاز “يو 12 بلس”.

وتصف إتش تي سي هذه الشراكة بأنها الانطلاقة الأولى لإنشاء متجر تطبيقات للألعاب المشرفة وغير القابلة للاستبدال.

وعلاوة على ما تقدم، أعلنت “إتش تي سي” أيضًا عن عقد شراكتين جديدتين لدفع عجلة التقدم في هذا المجال، الأولى مع شركة “أنيموكا” المعنية بتوزيع لعبة “كريبتو كيتيز”، والثانية مع “بيتمارك”، مشروع الملكية الرقمية القائم على التشفير.