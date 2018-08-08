إطلاق تطبيق رقمي لقياس جودة الهواء في أبوظبي

المواطن - متابعة

يتمكن سكان العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأربعاء، من التخطيط بشكل أفضل لنشاطاتهم خارج المنزل، حيث أطلقت هيئة البيئة تطبيقاً جديداً يُظهر جودة الهواء الخارجي في كافة أوقات اليوم.

ويطلق على التطبيق الجديد اسم “Plume Air Report”، ويزود السكان بمعلومات شاملة عن حالة الطقس وجودة الهواء الراهنة، وكذلك توقعات للطقس ودرجات الحرارة في كافة مدن الإمارات والعالم.

كما صُمم التطبيق بشكل أساسي نتيجة للطبيعة الصحراوية لإمارة أبوظبي، إذ يتكرر هبوب العواصف الرملية في مواسم عدة من السنة، بحيث يظهر التطبيق الرقمي سرعة وكثافة هذه الرياح في حال هبوبها، وهو الأمر الذي تتوقف عليه جودة الهواء بشكل كبير.

أما من ناحية تلوث الهواء، فقد طمأنت هيئة البيئة بأن التطبيق لم يُبرمَج أساساً لهذه الغاية، فجميع الملوثات الهوائية في الإمارات هي ضمن المعايير الدولية المضبوطة.