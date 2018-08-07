إنستغرام تعمل على حمايتك من الاختراق بهذه الطريقة

إنستغرام تعمل على حمايتك من الاختراق بهذه الطريقة

2018/08/07
الساعة 10:50 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تعمل منصة إنستغرام على تحديث ميزة المصادقة الثنائية بحيث لا تعتمد على الرسائل النصية ولا تتطلب رقم هاتف المستخدم، بواسطة المصادقة الثنائية باستخدام تطبيقات الأمان مثل Google Authenticator أو Duo أو Authy، التي تنشئ أكواد حماية خاصة من أجل تسجيل الدخول للحساب ولا يمكن إنشاؤه على هاتف مختلف عند حدوث اختراق لشريحة الاتصال الخاصة بالهاتف.

ومن المتوقع أن تعمل المزيد من التطبيقات على تحديث ميزة المصادقة الثنائية بحيث لا تعتمد على الرسائل النصية خلال الفترة القادمة خاصة بعد انتشار أمر اختراق بطاقات SIM، وسيجعل ذلك مزودي الخدمات الهاتفية أكثر صرامة مع أمور بيع وتغيير بطاقات SIM، كما سيتخذ المستخدمون المزيد من الخطوات لحماية حساباتهم.


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