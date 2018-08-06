إنفوجرافيك “المواطن” .. بطولة الدرع الخيرية .. أهم المعلومات وسبب التسمية

المواطن - محمد سمعه

تُوج نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس، بلقب الدرع الخيرية للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على نادي تشيلسي بثنائية دون رد.

وسلطت “المواطن” الضوء على تاريخ بطولة الدرع الخيرية، حيث انطلقت للمرة الأولى في عام 1908 في إنجلترا بقرار من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسميت البطولة بالدرع الخيرية؛ لأن ربح المباراة يذهب إلى الأعمال الخيرية من أجل تنمية وتطوير المجتمع الإنجليزي.

يعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أكثر الأندية حصولًا على الدرع الخيرية برصيد 21 بطولة، يليه ناديا أرسنال وليفربول بحصول كل منهما على 15 بطولة.

بينما تُوج مانشستر سيتي بخمسة ألقاب، وحصد نادي تشيلسي أربعة ألقاب.