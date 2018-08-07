إنفوجرافيك “المواطن” .. بلجيكا تُسيطر على عقل ريال مدريد في الميركاتو

المواطن - محمد سمعه

يريد نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع النجمين البلجيكيين تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي ومواطنه إدين هازارد صانع ألعاب البلوز.

وسلطت صحيفة ” المواطن” الضوء على اهتمام ريال مدريد بالثنائي البلجيكي، حيث يريد الريال ضم كورتوا بعد انسحابه من التعاقد مع الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

كذلك يهتم ريال مدريد بضم إدين هازارد كمرشح رئيسي لتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يريد الحارس كورتوا الانتقال إلى ريال مدريد للعيش مع أسرته في مدينة مدريد.