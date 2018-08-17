إنفوجرافيك.. نصائح للحجاج مرضى الربو

إنفوجرافيك.. نصائح للحجاج مرضى الربو

2018/08/17
الساعة 7:55 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1770
0
طباعة
المواطن - الرياض

قدمت وزارة الصحة بعض النصائح للحجاج مرضى الربو.

وشددت الصحة، في إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، على ضرورة مراجعة الطبيب؛ للتأكد من استقرار الحالة، وأيضًا مراجعة العيادة الطبية في الحج عند حدوث بوادر أزمة الربو.

وطالبت الصحة بتجنب الأماكن المزدحمة وعديمة التهوية قدر الإمكان، واستخدام البخاخ قبل القيام بأي مجهود بدني مثل الطواف أو السعي أو رمي الجمرات.

وأكدت الصحة ضرورة حمل البخاخ الإسعافي (موسع الشعب) في كل الأوقات.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم