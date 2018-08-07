إيضاح وجهة نظر المملكة تجاه الموقف الكندي أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية

إيضاح وجهة نظر المملكة تجاه الموقف الكندي أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية

2018/08/07
الساعة 11:36 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

دعت وزارة الخارجية، صباح اليوم الثلاثاء، رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، حيث التقى بهم معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية بالإنابة السفير جمال بن حسين عقيل.

وجرى خلال الاجتماع إيضاح وجهة نظر المملكة تجاه الموقف الكندي الذي يعد تجاوزًا غير مقبول على أنظمة وإجراءات المملكة العربية السعودية والسلطة القضائية فيها، ومخالفة صريحة لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول.


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