إيمان عز الدين تنجو من الموت بأعجوبة

المواطن - القاهرة

نجت الإعلامية المصرية إيمان عز الدين من الموت بأعجوبة، بعد تعرضها لحادث سير عنيف أدخلت على إثره غرفة العمليات، حيث تم إجراء عدة عمليات معقدة.

البداية كانت مع تغريدة نشرتها صفحة إيمان عز الدين عبر فيسبوك أعلنت فيه نبأ إصابتها في حادث سير.

وعلى الفور تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى غرفة صناعة الأخبار، حيث بادر كل من يعرفها بطمأنة الجميع على صحتها طالبًا الدعاء لها.

البداية مع تغريدة الفنان نبيل الحلفاوي التي أعلن فيها نبأ إصابة إيمان عز الدين في حادث سير عنيف حيث كتب يقول: “راجع مرهق شوية من زيارة لبنتنا الإعلامية إيمان عز الدين بعد إصابتها في حادث سير عنيف… والدها صديق طفولة وصديق عمر.. الحمد لله نجت بأعجوبة واقتصرت الإصابات على كسور مضاعفة في الساق تحتاج عدة جراحات. ربنا معاها”.

أما الإعلامية داليا أبو عمر فقالت: “يا رب أنت بيدك أقدارنا ومصيرنا، يا رب أنت عارف أنها من أطيب وأجدع الناس، يا رب ما تفجعنا فيها وقومها لينا بالسلامة، ادعوا لصاحبتي وزميلتي إيمان عز الدين بالنجاة على إثر تعرضها لحادث أليم ادعوا لها تخرج من العمليات علشان ولادها وكل اللي بيحبها”.

وقبل ساعات خرجت إيمان عز الدين من غرفة العمليات بعد أن تم إجراء الجراحات اللازمة لها.

والمعروف أن إيمان عز الدين إعلامية مصرية من مواليد 28 فبراير 1977.

كانت إيمان عز الدين من أوائل الملتحقين بشبكة راديو وتلفزيون العرب عندما بدأت البث عام 1993، حتى اكتشفتها الإعلامية الراحلة همت مصطفى التي تولت تدريبها بنفسها.

ظهور إيمان عز الدين على الهواء كان بالصدفة البحتة، حيث كان من المفترض أن تقوم زميلتها اللبنانية نادين فلاح بتقديم البرنامج الذي يبث على الهواء لكنها تغيبت لسفرها لبلدها وتأخرت في العودة بسبب عطل في الطائرة، وتم اختيار إيمان عز الدين لتكون مكانها قدمت خلالها البرنامج لمدة ساعتين.

بعد عدة سنوات عادت إيمان عز الدين إلى مصر وبدأت بالتلفزيون المصري في قناة البحث العلمي المتخصصة وأول خطوة للوصول للعمل في قطاع الأخبار، وطلبت من الإدارة تقديم نشرات الأخبار وتم الموافقة على طلبها، كما عملت مراسلة لبرنامج صباح الخير يا مصر وبعد عشر سنوات تركت التلفزيون المصري. متوجهة إلى قناة أون تي في وقدمت برنامج صباح أون مع الإعلامي يوسف الحسيني لمدة ثلاث سنوات.

انتقلت إيمان عز الدين عام 2014 إلى قناة التحرير، حيث قدمت برنامجي الشعب يريد وبصراحة، وحطت رحالها بعد ذلك في قناة تن المصرية التي تم افتتاحها عام 2015 لتقدم نفس البرنامج.

انتقلت للعمل في قناة الحياة 2 المصرية، حيث قدمت برنامج مفتاح الحياة سنة 2015.