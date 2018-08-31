ابن فهد استخرج بطاقة الهوية.. هل يسجل مستقلاً في حساب المواطن؟

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بقواعد التسجيل للأفراد المستقلين وكذلك ضوابط صرف الدعم.

وقالت خدمة العملاء في حساب المواطن ردًا على استفسار من المواطن فهد الفهد الذي استخرج ابنه هوية وطنية مؤخرًا ويرغب في تسجيله منفردًا غن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا).

وأوضح حساب المواطن أن الابن بإمكانه التسجيل كفرد مستقل في حال كان العمر من 18سنة إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسمه) في حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم في دورة الدفع العاشرة في العاشر من شهر سبتمبر المقبل وتشمل الدفعة العاشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.

هذا ويواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفعة الحادية عشرة والتي سيتم إيداعها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.