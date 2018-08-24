اتحاد القدم: آل الشيخ يرعى مباراتي السوبر المصري السعودي .. وهذه هى مكافأة الفائز

المواطن - محمد سمعه

سيرعى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة مباراتي كأس السوبر السعودي المصري والمقرر إقامتها في الخامس والعاشر من نوفمبر المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا عبر حسابه الرسمي في تويتر، حيث أكد البيان أن مباراتي السوبر السعودي المصري، تُقام بين نادي الزمالك المصري ونادي الاتحاد.

وستكون المباراة الأولى بين الزمالك والاتحاد على كأس خادم الحرمين الشريفين في القاهرة في الخامس من نوفمبر المقبل، على أن يواجه الزمالك نادي الهلال في الرياض على الفوز بكأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وحرص اتحاد الكرة السعودي على توجيه الشكر لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على مجهوداته لإنجاح إقامة مباراتي السوبر المصري السعودي.

وكان من المقرر إقامة مباراة السوبر المصري السعودي لأبطال الدوري بين الهلال والأهلي المصري، ولكن تم إلغاء المباراة ليشارك الزمالك بدلًا من غريمه الأهلي.

سينال الفائز في مباراتي السوبر المصري السعودي مليون دولار عن المباراتين.