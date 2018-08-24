احتفالات العيد بالجبيل تستقطب أكثر من 10 آلاف زائر

المواطن - الجبيل

شهدت احتفالات عيد الأضحى المبارك بمحافظة الجبيل، حضوراً كثيفاً منذ افتتاحها ثاني أيام العيد ، حيث جذبت الفعاليات أكثر من 10 آلاف زائر حرصوا على الحضور والتفاعل مع النشاطات والبرامج المقدمة في مختلف مواقع الاحتفالات.

واشتملت الفعاليات المنفذة على الأهازيج الشعبية ومشاركة العديد من الفرق الاستعراضية كفرق الفولكلور السعودي والهندي التي ألهبت حماس الحضور بمجمع غاليريا مول بالإضافة إلى فرقة عروض البهلوان والجمباز والقوى الخارقة التي نفذت عروضها على مسرح حديقة السلام ومسرح الفناتير

كما تضمنت الفعاليات عدداً من المسابقات التفاعلية للأطفال والكبار ، فيما تتواصل الفعاليات بعروض فرق الرول سكيت المبهرة بالإضافة إلى فقرات نجوم الإنشاد والعروض المسرحية الكوميدية.

وأوضحت اللجنة المنظمة لاحتفالات العيد في الجبيل، أن الفعاليات تم اختيارها بعناية لتناسب جميع فئات المجتمع، كما تمت تهيئة الحدائق العامة لاستقبال العائلات وتم توزيع مئات الهدايا على الأطفال بالإضافة إلى الفقرات المخصصة لهم على مسرح الفعاليات والذي يستمر من الرابعة مساء وحتى الحادية عشرة مساء.

كما تمت إتاحة الفرصة للشباب والشابات الراغبين في المشاركة بعرض منتجاتهم ومأكولاتهم أمام الزوار وتم تخصيص أركان مجانية لهم

وبينت اللجنة أنه تم وضع خطة متكاملة لاحتفالات العيد ، مضيفة إلى أن المهرجان يشهد إقبالاً كبيراً، وأن الأيام المقبلة ستحظى بالمزيد من الفعاليات والعروض المسرحية الكوميدية الهادفة التي ستقام على مسرح قاعة الأمير متعب ومسرح قاعة المؤتمرات بالفناتير.

يذكر أن احتفالات عيد الأضحى المبارك بالجبيل تنظمها لجنة المناسبات بمحافظة الجبيل بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة .