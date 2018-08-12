استخراج جسم غريب من أمعاء طفل بمستشفى بريدة المركزي‎

المواطن - بريدة

تمكن أطباء الجراحة بمستشفى بريدة المركزي من إنهاء معاناة سعودي – 14 عاماً – يعاني من آلام شديدة وانتفاخ في البطن، استمرت معه عدة أسابيع نتيجة لانسداد في الأمعاء الدقيقة.

وكان المريض قد حضر للمستشفى محولاً من أحد المستشفيات الطرفية بالمنطقة، وبعد معاينة المريض وإجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة وعمل أشعة مقطعية للبطن، والتي بينت وجود انتفاخ وتجمع سوائل داخل التجويف البطني، فقرر الأطباء المعالجون للحالة بقيادة استشاري الجراحة العامة د. صلاح علي، ضرورة إجراء عملية جراحية استكشافية للبطن لمعرفة سبب الآلام وتجمع السوائل داخل البطن.

وبعد فتح البطن وتفريغ السوائل لاحظ الأطباء وجود انتفاخ في الأمعاء الدقيقة ووجود جسم غريب متحجر داخل الأمعاء، وعلى إثره تم فتح الأمعاء واستخراج الجسم الغريب، والذي رجح الأطباء بعد فحصه أنه عبارة عن جسم بلاستيكي ابتلعه المريض منذ فترة طويلة، وغادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء التام ولله الحمد.