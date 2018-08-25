اشتباكات بين حزب الله وقوات تابعة للنظام السوري بدير الزور

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اندلعت اشتباكات بين ميليشيات موالية للنظام السوري، وعناصر من ميليشيا حزب الله، اليوم السبت، في مدينة العشارة في ريف دير الزور الشرقي، وذلك للمرة الثالثة خلال شهر.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن سبب الاشتباكات جاءت بعد خلاف على إدارة المعابر النهرية التي توفر أموالًا وإتاوات من المدنيين العابرين لنهر الفرات، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وكانت اشتباكات أخرى وقعت بين ميليشيات حزب الله وميليشيات موالية للنظام السوري في مدينة البوكمال شرق دير الزور، منذ أسبوع، بسبب عائدات الحواجز الأمنية في المدينة.

وقاتل مسلحو حزب الله على مدى السنوات الماضية إلى جانب النظام السوري وساهموا إلى حد كبير في حمايته من الهزيمة أمام فصائل معارضة.