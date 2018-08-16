اكتمال وصول الحجاج القادمين للمملكة من مطاري كوالالمبور وجاكرتا

المواطن - واس

اكتمل فجر اليوم وصول آخر الرحلات الناقلة للحجاج القادمين للمملكة ضمن مبادرة ” طريق مكة ” التي طبقت هذا العام 1439 هـ، في مطاري كوالالمبور وجاكرتا، واستفاد منها 103.057 حاجًا قدموا عبر 240 رحلة جوية، منها 137 رحلة وصلت لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة و103 رحلات لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة .

وأوضح مدير عام الجوازات رئيس فريق مبادرة طريق مكة اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن هذه المبادرة التي تكللت ولله الحمد بالنجاح تمثل واحدة من المبادرات التي تقوم لجنة الحج العليا على تطويرها، بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للارتقاء المتواصل بخدمات ضيوف الرحمن.

يذكر أن مبادرة “طريق مكة” هي إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 ،وذلك للارتقاء بخدمات الحجاج، وتسهيل وتيسير إجراءات سفرهم وأدائهم لفريضة الحج ، من خلال إنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة في مطارات دولهم، ويشمل ذلك إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، الأمر الذي مكّن الحجاج من تجاوز تلك الإجراءات عند وصولهم إلى المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات التي تقلهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكان فريق من المسؤولين برئاسة مدير عام الجوازات قد شارك في تدشين المبادرة عبر مطاري ماليزيا الدولي في كوالالمبور ومطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا غرة شهر ذي القعدة الماضي.