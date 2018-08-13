الأحوال توضح خريطة استقبال عملائها خلال إجازة عيد الأضحى

المواطن - الرياض

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، فتح 24 مكتبًا بمختلف مناطق المملكة لخدمة الرجال والنساء، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكشفت الأحوال المدنية أن هذه المكاتب ستعمل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية والنصف ظهرًا، علمًا بأن إجازة عيد الأضحى المبارك تستثنى من المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، والتي قد تستوجب دفع الغرامات المالية.

ونوّهت الأحوال المدنية أن على كافة العملاء الذين لديهم مواعيد مسجلة بالنظام في الأيام المقبلة من هذا الأسبوع، حجز موعد إلكتروني جديد.

الجدير ذكره أن مكاتب الأحوال المدنية في المشاعر المقدسة الواقعة في مجمع الدوائر الحكومية في حي العوالي، ومكتب الطوارئ بحي المعيصم تعمل على مدار الساعة، لخدمة حجاج بيت الله الحرام الذين قد يرغبون في الاستفادة من الخدمات المقدمة.