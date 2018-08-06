الأسطورة رونالدو: رحيل مودريتش عن الريال ليس مستحيلاً

المواطن - مروة نبيل

أكد الأسطورة البرازيلي رونالدو أن رحيل الكرواتي لوكا مودريتش عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليس مستحيلًا.

وقال الأسطورة البرازيلي رونالدو خلال تصريحاته لموقع TRIBALFOOTBALL: “السوق غريب وسنرى ما سيحدث، وآمل أن يحقق إنتر ميلان الإيطالي ما يُريده، وأنا من أكبر المعجبين به”.

وأضاف الأسطورة البرازيلي رونالدو تصريحاته قائلًا: “مودريتش؟ أنا لا أعرف حقًا ما إذا كان هناك اتفاق، سنرى ما سيحدث، لكن كل الفرق العظيمة تجعل نفسها أقوى والإنتر لم يتأخر كثيراً”.

وارتبط اسم نجم ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتُعرب جماهير الملكي عن قلقها خوفًا من رحيل اللاعب المتألق.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إنتر ميلان يرغب في ضم مودريتش على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 15 مليون يورو، مع وجود بند يُتيح بإمكانية التعاقد معه بشكل نهائي بعد تسديد مبلغ تصل قيمته لـ 25 مليون يورو، وحصول اللاعب على 10 ملايين يورو كراتب سنوي.