الأسطورة ماجد: شكلنا مقبلين على موسم ساخن

المواطن - محمد سمعه

أكد النجم ماجد عبدالله أسطورة الكرة السعودية أن جميع الاستعدادات الجيدة والتي قامت بها الأندية استعدادًا للموسم الجديد في الدوري السعودي ستزيد من قوة وإثارة الدوري المحلي في الفترة المقبلة.

وكتب ماجد عبدالله تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: “مع كل الاستعدادات اللي نراها ونسمعها شكلنا مقبلين على موسم كروي ساخن، أعطونا توقعاتكم هل من مفاجآت؟ وما هو الفريق الأفضل استعدادًا حتى الآن”.

ويذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2017-2018 برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

يذكر أن النجم ماجد عبدالله سبق له الفوز بالعديد من الألقاب مع نادي النصر، مثل الفوز بلقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

كما حقق ماجد عبدالله إنجازات مميزة مع المنتخب السعودي، حيث تُوج بلقبين في بطولة كأس أمم آسيا عامي 1984 و 1988، وشارك كذلك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم عام 1994 والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية.

يأمل نادي النصر بقيادة المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو، في أن يحقق مركزاً جيداً في بطولة الدوري السعودي، حيث احتل المركز الثالث في بطولة الدوري المحلي في الموسم الماضي.

فاز النصر بآخر ألقابه في بطولة الدوري السعودي في موسم 2014-2015، كما أن العالمي يستعد في الفترة الحالية لخوض أول مباراة له في البطولة العربية ضد فريق الجزيرة الإماراتي.