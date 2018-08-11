الأنيق جيرارد بيكيه يعتزل اللعب الدولي مع ثيران إسبانيا

المواطن - محمد سمعه

أعلن اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة الإسباني، اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب الإسباني، وذلك قبل ساعات من مباراة برشلونة وإشبيلية في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتحدث بيكيه في المؤتمر الصحافي لمباراة السوبر الإسباني قائلًا: سعدت للغاية لأنني حققت العديد من النجاحات مع المنتخب الإسباني، حان الآن الوقت للتركيز فقط مع برشلونة.

وتابع بيكيه: أبلغت المدرب لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني، أنني اعتزلت دوليًّا، وهذا القرار لن أعود فيه.

وحقق جيرارد بيكيه ثلاث بطولات قارية مع المنتخب الإسباني الأول، حيث فاز بلقب كأس أمم أوروبا مرتين عامي 2008 و2012، كما تُوج باللقب الأغلى وهو لقب كأس العالم عام 2010 مع اللاروخا.

وكان بيكيه، صاحب الـ31 عامًا، قرر اعتزال اللعب الدولي مع منتخب إسبانيا، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا صيف العام الحالي.

وودع منتخب إسبانيا بطولة كأس العالم من دور ثمن النهائي بعد الخسارة من المنتخب الروسي صاحب الأرض والضيافة بركلات الجزاء الترجيحية.

لعب جيرارد بيكيه من قبل مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة أربع سنوات، ثم ترك الشياطين الحمر وانضم إلى برشلونة منذ عام 2008 وحتى الآن.

تُوج بيكيه مع برشلونة بثلاثة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا أعوام 2009 على حساب مانشستر يونايتد، و2011 أيضًا على حساب مانشستر يونايتد وفي عام 2015 على حساب نادي يوفنتوس الإيطالي.