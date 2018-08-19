الإحصاء: 1.966.461 حاجاً إجمالي عدد الحجاج من داخل المملكة وخارجها حتى الآن

المواطن - مكة المكرمة

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج من داخل المملكة وخارجها والداخلين إلى مكة بلغ 1.966.461 حاجاً.

وأضافت الإحصاء في بيان لها اليوم الأحد، أن عدد حجاج الخارج بلغ (1.758.534) حاجاً، عدد حجاج الداخل السعوديين وغير السعوديين (207.927) حاجاً، وعدد الحجاج السعوديين من داخل المملكة (114.645) حاجاً.

فيما بلغ عدد الحجاج الغير سعوديين من داخل المملكة (93.282) حاجاً، وبلغ عدد التصاريح الحج الممنوحة لحجاج الداخل (238، 161) تصريح، وإجمالي عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل ( 27، 859) سيارة.