الإرشاد الإلكتروني يقلل عدد التائهين في الحج

الإرشاد الإلكتروني يقلل عدد التائهين في الحج

2018/08/20
الساعة 7:12 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أسهم الإرشاد الإلكتروني ، والإرشاد المتجول الذي تتبناه جمعية الكشافة العربية السعودية من خلال معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في تسهيل عملية الإرشاد ، والحفاظ على الوقت والجهد وتقليل عدد التائهين .
ويقوم برنامج الإرشاد الالكتروني من خلال الأجهزة الذكية , حيث يمكّن الحاج من إدخال اية معلومة تتوفر لديه كاسم المؤسسة أو رقم المكتب فيقوم التطبيق المتوفر على موقع الجمعية بتحديد مسار الكتروني لما يرغبه الحاج أو الباحث عن المعلومة , حيث يضم التطبيق جميع بيانات وزارة الحج والعمرة من مؤسسات ومكاتب وحملات تتعلق بالحجاج .
فيم يسهم يسهم الإرشاد المتجول الذي أوجدته الجمعية في العديد من النقاط بالمشاعر في تسهيل عملية الإرشاد بدلاً من الذهاب إلى مراكز الإرشاد ، إذ يقوم الكشافة بالشرح للحاج على
الخرائط الإرشادية التي توزعها الجمعية أو تحميل التطبيق ومسار الحاج على جهازه الخاص .


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