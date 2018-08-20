الإرشاد الإلكتروني يقلل عدد التائهين في الحج

المواطن - واس

أسهم الإرشاد الإلكتروني ، والإرشاد المتجول الذي تتبناه جمعية الكشافة العربية السعودية من خلال معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في تسهيل عملية الإرشاد ، والحفاظ على الوقت والجهد وتقليل عدد التائهين .

ويقوم برنامج الإرشاد الالكتروني من خلال الأجهزة الذكية , حيث يمكّن الحاج من إدخال اية معلومة تتوفر لديه كاسم المؤسسة أو رقم المكتب فيقوم التطبيق المتوفر على موقع الجمعية بتحديد مسار الكتروني لما يرغبه الحاج أو الباحث عن المعلومة , حيث يضم التطبيق جميع بيانات وزارة الحج والعمرة من مؤسسات ومكاتب وحملات تتعلق بالحجاج .

فيم يسهم يسهم الإرشاد المتجول الذي أوجدته الجمعية في العديد من النقاط بالمشاعر في تسهيل عملية الإرشاد بدلاً من الذهاب إلى مراكز الإرشاد ، إذ يقوم الكشافة بالشرح للحاج على

الخرائط الإرشادية التي توزعها الجمعية أو تحميل التطبيق ومسار الحاج على جهازه الخاص .