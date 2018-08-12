الإسكان تتفاعل مع مواطن يريد تغيير المنطقة من الجنوب إلى الرياض

المواطن - الرياض

تفاعلت وزارة الإسكان مع استفسار بشأن إمكانية تغيير المنطقة من الجنوب إلى الرياض مكان إقامته وعمله.

ورد حساب العناية بالمستفيدين التابع إلى وزارة الإسكان على الاستفسار بقوله: “في حال لم يناسبك المنتج يمكنك رفضه عن طريق تجاهل رسالة الترشيح لمدة 30 يومًا”.

ولفتت الإسكان إلى أن ذلك لن يؤثر على أولوية استحقاقه، وسيتم ترشيحه فور توفر المنتج المناسب له، موضحةً أنه يجب تعديل رغباته من خلال حسابه في البوابة الإلكترونية.