الإمارات تؤيد إجراءات المملكة تجاه كندا : نرفض المساس بسيادتها

المواطن - الرياض

أبدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية رفضها التام لأي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.

وأوضحت خارجية الإمارات عن تأييدها المطلق لما تتخذه حكومة المملكة من إجراءات أو ما تتبناه من سياسات، مؤكدة تضامنها مع الرياض في مواجهة أي تدخل خارجي من شأنه المساس بسيادتها الداخلية.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أهمية احترام الأعراف والمواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، والتي تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.