الاتحاد المصري للقدم ردًّا على أزمة صلاح: لن نسمح بالفتنة ونكره لي الذراع

المواطن - محمد سمعه

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، بيانًا للرد على شكوى اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بسبب تجاهل الاتحاد المصري الرد عليه أو على محاميه حول مسألة حقوق الرعاية.

وأكد الاتحاد المصري في بيانه أن يعمل على توفير الأجواء المناسبة لأي لاعب من أجل التألق وتقديم نتائج إيجابية لمصلحة منتخب مصر، مضيفًا أن إراحة صلاح وتحقيق طلباته بالشكل المعقول ودون أي مبالغة أمر مهم.

وأضاف الاتحاد المصري لكرة القدم أنه على مسافة واحدة بين جميع اللاعبين ويتعامل مع الجميع بشكل عادل، مضيفًا أن التفرقة ستؤثر بالسلب على مصلحة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن الاتحاد المصري ذكر أن محمد صلاح طلب بعض الطلبات المبالغة على حد وصف الاتحاد مثل تعيين حراس شخصيين له في غرفته عند التواجد في فندق معسكر المنتخب، كذلك يوجد من يستقبله عند وصوله بالطائرة للمشاركة في معسكر منتخب مصر.

وأكد رامي عباس المحامي الكولومبي ووكيل أعمال اللاعب المصري محمد صلاح، أن موكله لم يطلب طلبات منفردة له فقط، ولكن طلب فقط إبعاده عن إجراء أي حوارات أو لقاءات تلفزيونية مع إبعاده عن الضوضاء حتى يركز اللاعب في مهمته مع منتخب مصر.

وكان محمد صلاح اشتكى من سوء تنظيم معسكر المنتخب المصري في روسيا أثناء المشاركة في كأس العالم، حيث حضر بعض من الممثلين ورجال الأعمال والجماهير إلى فندق إقامة منتخب الفراعنة، مما سبب التوتر والارتباك للاعبين قبل مباراة روسيا في كأس العالم.