الاتصالات الحرجة وسيلة 2800 جهة حكومية وخاصة للتواصل عبرها بالمشاعر

المواطن - المشاعر المقدسة

تستخدم أكثر من 2800 جهة حكومية وخاصة شبكة موحدة للاتصالات الحرجة Mission Critical Network داخل المشاعر المقدسة، التي يجتمع فيها أكثر من مليوني حاج، وذلك لضمان كفاءة الاتصالات بنسبة 100% بين مختلف الجهات الخدمية والأمنية مهما كان حجم ازدحام الشبكة في حال الطوارئ.

وأوضح نائب الرئيس للقطاع في شركة الاتصالات السعودية المتخصصة التابعة لمجموعة STC المهندس هشام المؤمن، أن الشركة تبنت بناء شبكة موحدة تجمع الجهات ذات العلاقة في موسم الحج داخل مكة والمشاعر، مشيراً إلى أن الشبكة تم ترقيتها في العام الماضي إلى نظام تقني حديث ومميز بمسمى “تتيترا”.

وأكد أن مختلف الجهات تعتمد عليها في اتصالاتها بالإضافة إلى الشبكة السابقة التي كانت معروفة باسم برافو، بنسبة 100%، إذ إن ميزات الشبكة تتلخص في أنها تستوعب مجموعات عمل كبيرة، فضلاً على مستوى أمان عال ومستوى تشفير عال للمكالمات مع إمكانية العمل بطريقة ديناميكية في حال الطوارئ بنسبة 99.99%، حيث إن شبكات الاتصالات العادية لا تتحمل حركة المكالمات في حال الطوارئ خصوصاً في الأماكن المزدحمة مثل المشاعر المقدسة التي يتجمعا فيها أكثر من 2 مليون مستخدم للاتصالات في موقع واحد. واستشهد مؤمن بتسيير وزاة الصحة لقافلة من ثلاثين سيارة إسعاف لتفويج الحجاج المنومين من المدينة المنورة إلى مكة لإكمال مناسك الحج، بينما كانت تعتمد على شبكة الاتصالات المتخصصة “تيترا” طوال المسافة من المدينة إلى مكة.

وأكد مؤمن أن شبكة الاتصالات الحرجة لا تقتصر على المشاعر فحسب، بل إن الشركة أنشأت شبكات أخرى في مناطق حيوية بالمملكة مثل معظم مطارات المملكة وموانئها والمنطقة الصناعة في ينبع ورأس الخير والجبيل، مشيراً إلى وجود أكثر من 210 أبراج مع وجود خطة لأن يصبح عدد الأبراج للاتصالات الحرجة أكثر من 600 برج في المملكة في مختلف المناطق بالمملكة