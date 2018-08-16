الاتصالات السعودية تستقبل ضيوف الرحمن بسقيا زمزم ووجبات الضيافة

المواطن - مكة المكرمة

استقبلت شركة الاتصالات السعودية STC حجاج بيت الله الحرام القادمين من المدينة المنورة، بتقديم سقيا زمـزم ووجبات ضيافة لهم، بالتعاون مع مركز استقبال وتوجيه الحجاج التابع لوزارة الحج والعمرة .

وبذلك حققت STC شرف الزمان والمكان لخدمة ضيوف الرحمن وبالتزامن مع بـدء موسم الحج لهذا العام، حيث قام فريق العمل التطوعي من منسوبي الشركة بمكة المكرمة بشرف هذه المهمة.

من جهة أخرى أتاحت الاتصالات السعودية للحجاج شراء سندات الهدي والأضاحي الخاصة بمشروع “المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي” التي يوفرها البنك الإسلامي للتنمية، في جميع منافذ البيع الخاصة بالشركة المنتشرة في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وعلى مدار 24 ساعة وذلك من خلال أجهزة الشحن الإلكتروني، وفي مواقع متعددة في مدينة الحجاج بجدة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة وجميع المواقيت، والتي تتوفر بها السندات الإلكترونية لمختلف النُـسك (صدقة – فدية – أضحية – هدي – عقيقة).