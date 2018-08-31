الانضباط تُعاقب الاتفاق والرائد

المواطن - مروة نبيل

وقعت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة مالية على ناديي الاتفاق والرائد؛ بسبب مباراتهم في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق عن عقوباتها تجاه ناديي الاتفاق والرائد عبر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وألزمت لجنة الانضباط والأخلاق ناديي الاتفاق والرائد بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل منهما؛ نظرًا لتأخر لاعبي الفريقين في النزول لأرضية الملعب لأكثر من 3 دقائق.

وانتهت مباراة الاتفاق والرائد في أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث تقدم فارس الدهناء أولًا عن طريق نجمه محمد الكويكبي بعد مرور 4 دقائق فقط على بداية اللقاء، قبل أن يُسجل صالح الشهري التعادل في الوقت القاتل.