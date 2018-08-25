الاهلي السعودي .. يُحقق الآمال والمنال ويخطف فوزًا طال انتظاره

المواطن - محمد سمعه

تمكن النادي الاهلي السعودي من الفوز على حساب مضيفه المحرق البحريني بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم.

وبدأ الاهلي السعودي المباراة بأداء هجومي متوازن، وذلك من أجل جس النبض والعمل على إيقاف خطورة هجمات نادي المحرق.

لم يتمكن الاهلي السعودي من صناعة أي فرص هجومية خطيرة تُذكر في الشوط الأول، حيث انتهى النصف الأول من مباراة الاهلي السعودي والمحرق بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة الاهلي السعودي والمحرق، كشر الراقي عن أنيابه حتى تمكن اللاعب سعيد المولد من تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الرابعة والستين عبر تصويبة مدوية.

كما أن فريق الاهلي السعودي لم يكتفي بالهدف الأول وسعى بكل جهده، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني في المباراة.

حاول نادي المحرق بعد تقدم الاهلي السعودي بهدفه الأول، تسجيل هدف التعادل ولكن دون فائدة في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية للكرة.

وبعد محاولات هجومية مستمرة تمكن الاهلي السعودي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والثمانين من عمر اللقاء عبر تصويبة قوية من النجم السوري عمر السومة.

انتهت مباراة الاهلي السعودي والمحرق البحريني بفوز الراقي بهدفين دون رد في مباراة أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة.

يذكر أن الاهلي السعودي سيستضيف فريق المحرق في مدينة جدة وعلى ملعب الجوهرة المشعة في إياب دور الـ32 من البطولة العربية يوم 24 سبتمبر المقبل.

ونجح بابلو جويدي المدير الفني لفريق الاهلي السعودي في الاختبار الرسمي الأول له مع الراقي، منذ أن تم تعيينه مدربًا للراقي في شهر إبريل الماضي خلفًا للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.

وكان الاهلي السعودي احتل المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017- 2018 برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الأول والصدارة.

يذكر أن الاهلي السعودي كان تعاقد مع المهاجم دجانيني تافاريس من الرأس الأخضر لتعزيز صفوفه الهجومية للموسم الجديد.