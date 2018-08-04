البرازيلي ريناتو تشافيز وحداويًّا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الوحدة تعاقده مع اللاعب البرازيلي ريناتو تشافيز، مدافع نادي فلوميننسي البرازيلي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر “تويتر” أن الفريق الوحداوي تعاقد مع اللاعب ريناتو تشافيز بدعم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

ويُعسكر نادي الوحدة في الفترة الحالية في دولة النمسا، وذلك من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2018- 2019.