البشير مرشحًا لانتخابات الرئاسة في السودان 2020

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قرر الحزب الحاكم في السودان، اليوم الجمعة، ترشيح الرئيس السوداني عمر البشير في انتخابات 2020.

وكان مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قد أجاز أمس تعديل النظام الأساسي للحزب بما يسمح بترشيح الرئيس، البشير، للانتخابات المقبلة.

وتنص المادة 57 في الدستور على أن “يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب”.

وانتخب عمر البشير رئيسا في 2010 ثم أعيد انتخابه ثانية في 2015، لدورة رئاسية تنتهي في 2020، دون احتساب فترات حكمه منذ وصوله إلى السلطة في يونيو 1989.