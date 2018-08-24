التجارة تتفاعل مع شكوى بشأن اختلاف أسعار الأرفف عن الكاشير

التجارة تتفاعل مع شكوى بشأن اختلاف أسعار الأرفف عن الكاشير

2018/08/24
الساعة 7:39 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شكا مواطن من اختلاف سعر بعض السلع على أرفف أحد المتاجر، عن السعر الموجود عند الكاشير.

وردت وزارة التجارة والاستثمار على الاستفسار عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” بقولها: إن اختلاف سعر الرف عن الكاشير يعد مخالفًا، ويجب رفع البلاغ عبر تطبيق “بلاغ تجاري” مع إرفاق فاتورة الشراء وصورة الرف وموقع المنشأة.

وأوضحت التجارة في سياق آخر، أن لكل شركة سياسة استبدال واسترجاع، يلتزم بها كلا الطرفين، ويحق إرجاع السلعة في حال كانت معيبة أو مقلّدة أو غير مطابقة للمواصفات، ولمزيد من المعلومات يمكن قراءة دليل حقوق المستهلك: هنا 


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