التجارة تُشهر بـ3 وافدين يبيعون عطور الرياض على أنها صُنعت في فرنسا

التجارة تُشهر بـ3 وافدين يبيعون عطور الرياض على أنها صُنعت في فرنسا

2018/08/13
الساعة 10:53 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شهرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، بـ3 وافدين أنشؤوا معملًا للغش والتقليد في العطور يصنعونها ويغشونها في حي الشفا بالرياض ويضعون عليها ملصقات صنع في فرنسا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم التشهير بالمخالفين على نفقتهم وحُكم عليهم بالسجن والغرامة المالية والإبعاد من البلاد، وعدم السماح لعودتهم إليها للعمل، ومصادرة جميع الكميات وإغلاق المعمل.


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