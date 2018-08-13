التميمي يتفقد الوضع التشغيلي والمشاريع التطويرية في مطار جدة

المواطن - واس

زار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد الحكيم بن محمد التميمي أمس الصالتين الشمالية والجنوبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة للاطلاع وتفقد الوضع التشغيلي والمشاريع التطويرية التي تم الانتهاء منها مؤخراً.

وشملت الجولة التفقدية الصالة الشمالية حيث اطلع معاليه على “كاونترات” الجوازات الجديدة التي تم اضافتها مؤخراً في الصالة ليصل العدد الإجمالي 26 “كاونتر” في منطقة المغادرة والتي ستعمل على تسهيل حركة قدوم المسافرين وتسريع إنهاء إجراءاتهم.

واستمع التميميإلى شرح مفصل من مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي الأستاذ عصام بن فؤاد نور عن آلية التطوير المستمر في صالات المطار، موضحا انه يتم بالتنسيق مع الجهات العاملة بالمطار لتنفيذ المعايير القياسية التي تم تطبيقها لتقليص وقت إنهاء إجراءات المسافرين الى أقصر فترة زمنية ممكنة.

بعد ذلك اطلع التميمي على منطقة “الكاونترات” الجديدة سير رقم 17 و20 في الصالة الجنوبية وبوابة المغادرة الجديدة رقم (13) التي تتسع لأكثر من 230 مسافر وتهدف إلى المساهمة في رفع كفاءة التشغيل وتقديم الخدمات لمرتادي المطار على مدار الساعة.