التيار مستقر.. أحمال يوم عرفة 68.5 ميجاوات

المواطن - المشاعر المقدسة

أكد المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، رئيس القطاع الغربي المشرف العام على الخطة التشغيلية للشركة السعودية للكهرباء في الحج، أن الخدمة الكهربائية خلال يوم عرفة مستقرة في كافة المواقع بالمشاعر المقدسة، وأنه لم يتم تسجيل أي انقطاعات مؤثرة بالشبكة الكهربائية.

وقال العمري إن الخطة التشغيلية الكهربائية هذا العام تسير وفق ما هو مُخطط له، وأن الأحمال المُسجلة يوم “الوقفة” في مشعر عرفات بلغت (68.5) ميجاوات، مشيراً إلى موثوقية الخدمة الكهربائية وجاهزية فرق العمليات بالشركة ومراقبتها لأداء الشبكة على مدار الساعة.

وشدد رئيس القطاع الغربي في “السعودية للكهرباء” على حرص خبراء ومهندسي الشركة على تقديم خدمة كهربائية وفقاً لأعلى معايير الموثوقية في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، مؤكداً أن خطة هذا العام شملت الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة لضمان تطبيق معايير السلامة العالمية، وتعزيز المنظومة الكهربائية في مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من خلال تشغيل ثلاثة عشر مشروعاً جديداً هذا العام في مجال شبكات نقل الطاقة الكهربائية بقدرة (1402 م.ف.أ.)، ومشاريع تعزيز مغذيات الجهد المتوسط وخدمات الجهد المنخفض بأطوال تصل إلى نحو (398) كيلو مترًا دائريًا، وإنشاء (180) محطة توزيع.